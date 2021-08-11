中國下令建卡拉OK黑名單　網友酸：只能唱我和我的祖國

中國言論審查向來嚴格，但現在連在卡拉OK唱歌都得列管。中國文化和旅遊部下令，禁止公共場合播放危害國家統一與國家政策的曲目，引起網友熱議。





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綜合《新華社》、《路透社》等媒體報導，中國文化旅遊部10日宣布「歌舞娛樂場所卡拉OK音樂內容管理暫行規定」，要求卡拉OK不得含有危害國家統一、煽動民族仇恨、違反國家宗教政策等內容，以及宣揚淫穢、賭博、暴力及與毒品有關的違法犯罪活動，或者教唆犯罪的內容。這項規定將於2021年10月1日起實行。





聲明中表示，這次規定要求卡拉OK業者對歌曲進行源頭審核及管理。報導中提到，中國有近5萬間娛樂場所，再加上歌曲點播系統基礎曲庫達到10萬首以上，導致執法監管難度大，也難以識別為估曲目。





對於卡拉OK歌曲也受到管制，中國網友紛紛開酸，「這很社會主義」、「我唱得最好的一首就是《精忠報國》」、「乾脆省事點，只保留樣板音樂」、「以後去KTV只唱我和我的祖國」、「以後要唱紅歌才能進去了嗎」。





《路透社》報導指出，中國正加強文化領域不良行為的整頓。中國網信辦7月下旬約談快手、騰訊旗下QQ、阿里巴巴旗下淘寶、新浪微博、小紅書等平台負責人，針對平台傳播兒童軟色情表情包、利用未成年人性暗示短片引流等問題，則其限期整改，並對平台實施罰款處罰。



