與謝和弦結婚119天　莉婭認「早簽好離婚協議書」

「最美博士」許藍芳遭爆劈腿人夫，雖然她否認不倫戀，但事件仍然鬧得沸沸揚揚。而曾經也陷入感情問題的藝人莉婭，在臉書發文分享對此事的感想，並提到與謝和弦結婚100多天的想法，更直言：「在結婚的同時也簽好離婚協議書。」

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莉婭昨（10）日晚在臉書發文提到：「我在這100多天的日子當中體悟到一件事。當一個人選擇將自己的婚姻『訴諸輿論』方式來處理時，那並不是在試圖解決問題，只是在『自爽』，以為別人可以替自己出一口氣。」她認為真正想修補婚姻關係的人，都是關起門來與另一半好好溝通解決問題，「我告訴自己，我在結婚的同時也簽好離婚協議書，我不想要我的婚姻，被一張沒有生命的紙勒索。」還向謝和弦表示：「這是我對你的承諾，你要的自由我給得起。」

▲▼莉婭發文分享自己的婚姻觀。（圖／翻攝莉婭臉書）

文章發布後，引起正反兩方的看法，有人認為莉婭的婚姻觀扭曲，因此回應：「離婚協議書也簽了，就表示連妳自己都沒有信心這對象是能和妳一起走一輩子的人，結婚證書不是一張沒有生命的紙，那是雙方因為愛所以願意全心全意、共同承擔婚姻道路上的一切問題與責任，之所以離婚率高，因為很多人是被愛情沖昏頭的當下，而做出的盲目的決定。」也有網友認為感情上的事情輪不到旁人插嘴，替莉婭打氣。