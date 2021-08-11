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今日廣場》孫榮富／台灣需要永久和平還是不對稱作戰？

▲近來共機擾台幾乎已成常態化。圖為中共殲10機。（圖／國防部提供）
▲近來共機擾台幾乎已成常態化。圖為中共殲10機。（圖／國防部提供）

文/孫榮富

2021-08-11 13:45:35｜2021-08-11 13:45:44

孫榮富／永久和平發展協會研究員

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對岸對台灣的武力威脅不是一天兩天，該戰機出現在我國的週邊幾乎常態化，這是兩岸敵對關係每況愈下所致。然而，我前參謀總長李喜明近來接受外媒專訪卻是認為：台灣的安全，不能寄望於對岸中共的善意，也不能依賴美國的友誼，只有建構「刺蝟台灣」，運用「不對稱戰力」，是唯一出路；但，也有許多的專家、學者、政治人物主張台灣需要的是：「永久和平」，才是正確的道路，究竟台灣需要的是：制度性的「永久和平」？還是權宜性的「不對稱作戰」？

所謂「不對稱作戰」也常呼之為刺蝟戰術、豪豬戰略或毒蠍戰略。簡而言之，係指：台灣在對岸中共的武力威脅下，港口、機場、鐵路已無法殘存，不應該尋求高價位軍備，如：飛彈防禦、反潛機但缺乏效用的軍武，而應改採對重要軍民設施疏散、偽裝、備份與加固，並儲存充足重要物資，再配合強大專業化陸軍，擊退可能的入侵。也就是：「傳統戰力成本最小化、機動致命軍備效益極大化！」

但是，所謂「不對稱戰力」真的適合台灣嗎？事實上，這是一種軍備上的觀念、數量與成本的迷思。況且，從國際政治角度來看，「小國」台灣有條件來思考軍事安全嗎？難道，在一個高度緊密連結的全球社會下，台灣還要追求傳統的軍事安全嗎？ 

追求安全？還是創造「和平」？相對於兩岸負向的「敵對關係」，和平是一個正向關係。縱然採取刺蝟戰術的「不對稱作戰」，難道台灣承受得起一次戰爭的摧殘嗎？甘地曾說：追求和平絕對不是投降主義，台灣是不是應該要創造和平，而且是一個制度性的「永久和平」？

推動制度性的「永久和平」需要一套「憲法位階」的標準、準則。例如：從《永久和平憲法標準》的立憲草案內容來看，「和平」絕對是人類的「普世價值」，安全只能滿足一國各別性需求，拋棄不對稱作戰，這不僅符合台灣利益、兩岸利益、美國利益，也符合整體性的全球利益；追求和平才是勇敢的表現，和平不是姑息主義，是需要勇氣、智慧與耐心，台灣以「人權立國」，尋求並建立「制度性永久和平」，這才是台灣一個正確的戰略性抉擇。不是嗎？


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