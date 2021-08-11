第六輪可接種高端疫苗！自16日上午10時起開放預約

中央流行疫情指揮中心今(11)日表示，「COVID-19公費疫苗預約平台」於7月27日起將高端疫苗納入意願登記，此期意願登記將於13日中午12時結束並進行結算，請尚未意願登記民眾把握機會，儘速完成登記，保障自身權益。

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指揮中心說明，本期可接種疫苗為高端疫苗，可預約時間自16日上午10時起至18日中午12時截止；施打期間預計自23至29日止，並視疫苗供應期程調整接種場次；開放預約接種對象將依據意願登記結算情形決定。

指揮中心再次提醒，請民眾於「COVID-19公費疫苗預約平台」開放意願登記時，先進行意願登記，後續符合預約資格者才可進行下一步預約接種；系統平台會按疫苗分配情形、參照民眾登記的意願，提供符合預約資格者進行預約接種，所有資料皆會完整保存，請民眾放心。