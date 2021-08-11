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第六輪疫苗預約開放高端！陳時中：至少提供60萬劑

▲全國自6月15日起，陸續為各年齡層長者施打疫苗。圖為資料照，並非高端疫苗。（圖／NOWnews資料照）
▲全國自6月15日起，陸續為各年齡層長者施打疫苗。圖為資料照，並非高端疫苗。（圖／NOWnews資料照）

記者賴志昶／台北報導

2021-08-11 14:22:20

中央流行疫情指揮中心今（11）公布，第六倫可接種疫苗為高端疫苗，可預約時間自16日上午10時起至18日中午12時截止。指揮中心指揮官陳時中表示，高端這2日會陸續有部分批次到達，預計60萬劑沒有問題。

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指揮中心表示，「COVID-19公費疫苗預約平台」於7月27日起，將高端疫苗納入意願登記，此期意願登記將於8月13日中午12時結束並進行結算；另外，本期可接種疫苗為高端疫苗，可預約時間自16日上午10時起至18日中午12時截止；施打期間預計自23至29日止，並視疫苗供應期程調整接種場次；開放預約接種對象將依據意願登記結算情形決定。

陳時中指出，高端現在完成檢驗封緘的量，事實上還沒完全，但可是這2日陸續會有一些批次會到，目前至少會有60萬劑沒問題，但指揮中心是希望能有80幾萬劑，不過也要看檢驗狀況，檢驗還沒完成，他也沒辦法講說一定會過。

至於高端預約人口的年齡狀況，陳時中稱，目前預約登記還沒完成，所以這部分還並不清楚，但目前可參考的數據是，多重登記願打高端者約有106萬。

▲8月11日全台本土個案新增12例。（圖/NOWnews製表）
▲8月11日全台本土個案新增12例。（圖/NOWnews製表）

▲8月11日全台確診分佈圖。（圖/NOWnews製表）
▲8月11日全台確診分佈圖。（圖/NOWnews製表）

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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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