新增3例死亡個案！8旬翁有心臟病史　住院逾1個月過世

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指揮中心發言人莊人祥指出，昨日新增103件疑似疫苗接種後不良事件，其中有非嚴重不良事件有51件，疑似接種後死亡3件，其他疑似嚴重不良事件49件；死亡部分有2例為接種AZ，年齡為46歲至81歲間，為接種疫苗後2日至7日間發生；同期間新增1例接種莫德納疫苗後死亡的不良事件，年齡為68歲，為接種疫苗後29日發生。
另有關施打疫苗後死亡解剖部分，指揮中心說明，目前累計已解剖136例，其中87例與慢性病相關，6例嗆噎窒息，2例頸椎骨折，1例呼吸道阻塞，7例疑似肺炎，4例泌尿道感染，1例氣管內有管灌倒流液體，1例咽喉炎（2個月大孩童），2例胃穿孔併腹膜炎，1例上消化道出血，1例肋膜炎，1例疑膽道化膿性感染，3例腦室和腦幹出血，1例吸入性肺炎及心肺衰竭，1例腦實質舊出血併外傷性腦挫傷，1例化膿性肺炎，2例主狀脈剝離，1例蜂窩性組織炎併發敗血症，2例心肌梗塞，1例一氧化碳中毒，1例腹主動脈偽動脈瘤破裂，1例心肌病變，1例缺血性腸壞死，1例主動脈瘤破裂，6例待釐清。
至於民眾施打疫苗後死亡是否依法會有賠償，莊人祥強調，目前累計400餘件個案送來審理，但需等到解剖後，若符合資格，就會辦理相關賠償，但目前都還未有案件是有結案的。
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