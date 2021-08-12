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新增3例死亡個案！8旬翁有心臟病史　住院逾1個月過世

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今（12）出席記者會，說明防疫相關事宜。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今（12）出席記者會，說明防疫相關事宜。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-08-12 15:03:54｜2021-08-12 15:16:52

中央流行疫情指揮中心今（12）日公布，國內新增6例COVID-19確定病例，分別為4例本土及2例境外移入；另確診個案中新增1例死亡；另外，昨日新增3例疑似疫苗接種後死亡事件，分別為2例AZ、1例莫德納。

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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，今新增的1例死亡個案是80多歲男性，有長期洗腎、心臟病病史，於6月29日因為發燒、泌尿道感染住院，在住院當中，由於有一位照護者同時也是他的家人確診，所以於7月12日進行跟著進行居家隔離與採檢，於7月13日確診，不幸在8月7日於醫院因為肺炎、冠狀動脈心臟病等關係過世。

指揮中心發言人莊人祥指出，昨日新增103件疑似疫苗接種後不良事件，其中有非嚴重不良事件有51件，疑似接種後死亡3件，其他疑似嚴重不良事件49件；死亡部分有2例為接種AZ，年齡為46歲至81歲間，為接種疫苗後2日至7日間發生；同期間新增1例接種莫德納疫苗後死亡的不良事件，年齡為68歲，為接種疫苗後29日發生。

另有關施打疫苗後死亡解剖部分，指揮中心說明，目前累計已解剖136例，其中87例與慢性病相關，6例嗆噎窒息，2例頸椎骨折，1例呼吸道阻塞，7例疑似肺炎，4例泌尿道感染，1例氣管內有管灌倒流液體，1例咽喉炎（2個月大孩童），2例胃穿孔併腹膜炎，1例上消化道出血，1例肋膜炎，1例疑膽道化膿性感染，3例腦室和腦幹出血，1例吸入性肺炎及心肺衰竭，1例腦實質舊出血併外傷性腦挫傷，1例化膿性肺炎，2例主狀脈剝離，1例蜂窩性組織炎併發敗血症，2例心肌梗塞，1例一氧化碳中毒，1例腹主動脈偽動脈瘤破裂，1例心肌病變，1例缺血性腸壞死，1例主動脈瘤破裂，6例待釐清。

至於民眾施打疫苗後死亡是否依法會有賠償，莊人祥強調，目前累計400餘件個案送來審理，但需等到解剖後，若符合資格，就會辦理相關賠償，但目前都還未有案件是有結案的。

▲8月12日全台新增4例本土例本土確診個案，另外增加1例死亡個案。（圖/NOWnews製圖）
▲8月12日全台新增4例本土例本土確診個案，另外增加1例死亡個案。（圖/NOWnews製圖）

▲8月12日全台確診分佈圖。（圖/NOWnews製表）
▲8月12日全台確診分佈圖。（圖/NOWnews製表）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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