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曾莞婷、澎恰恰都靠他！流量達人曝「高效經營祕密」

▲曾莞婷（左）、澎恰恰（右）背後有達人操刀社群流量。（圖／曾莞婷、澎恰恰臉書）
▲曾莞婷（左）、澎恰恰（右）背後有達人操刀社群流量。（圖／曾莞婷、澎恰恰臉書）

記者侯家瑜/綜合報導

2021-08-11 15:31:03

知名網紅經紀人謝時雨擁有超過500個粉絲團經營權限，4月份也才剛接手坐擁175萬粉絲的「在不瘋狂就等死」，謝時雨協助許多直播主創造高流量，讓銷售業績一飛衝天，另外像是本土劇女神曾莞婷、資深藝人澎恰恰和高人氣演員林哲熹等，無論帳號被盜、申請藍勾勾等疑難雜症，謝時雨總能一手包辦。

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謝時雨旗下的KOL（意見領袖、網紅）包含百萬Youtuber墨鏡哥和擁有30萬追蹤數的楠哥哥等，他不僅是平價品牌「富發牌」的創辦人，現在更在直播界闖出一片天，從草創時期到現在百萬觸及，PO文總能引來萬人點讚，可見粉絲黏著度相當高。

▲直播台名人「楠哥哥」，線上即時人數總是破萬人觀看，背後皆由經紀人謝時雨操刀。（富發牌提供）
▲直播台名人「楠哥哥」，線上即時人數總是破萬人觀看，背後皆由經紀人謝時雨操刀。（富發牌提供）
新冠肺炎疫情讓產業變「慘業」，不過網路直播銷售業的業績，卻逆勢翻倍成長，除了網購讓民眾改變消費習慣之外，大家使用手機的時間也變得越來越長。而在臉書直播圈，鑽研直播銷售SOP多年的謝時雨，透過每一次的測試，從廣告投遞、KOL操作，已經研究出一套心法，他提出直播銷售5大關鍵指標，包含點擊率、保留率、互動比、KPI和ROI，能利用同樣的預算，達成更高的成效。

謝時雨透露從疫情爆發以來，旗下暨合作直播台，除了精品奢侈品類，業績相對減少之外，其他像生活、清潔用品，防疫相關用品，例如酒精、乾洗手等，或是各式冷凍類食品，業績都是倍數成長。

謝時雨表示創造高流量的第一步就是「人物塑造」，藉由挖掘網紅、直播主的個人特色去延伸發揮，並透過幕後團隊協助製圖、製作影片，以及定期發文培養粉絲，就連PO文內容如何符合臉書機制，與直播主本人風格搭不搭，都需要非常講究。

▲謝時雨（左1）到直播現場「盯場」，旗下培養出不少直播台名人。（富發牌提供）
▲謝時雨（左1）到直播現場「盯場」，旗下培養出不少直播台名人。（富發牌提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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