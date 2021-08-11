快訊／本土個案新增12人！3人感染源不明

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指揮中心說明，今日新增2例死亡個案中，案6581為70多歲男性，有慢性病史、無相關活動接觸史，5月21日出現發燒、全身倦怠症狀，隔日因意識改變、呼吸喘就醫採檢並住院隔離治療，5月27日確診，6月19日解隔離出院，7月8日死亡。案13510為90多歲男性，有慢性病史、無相關活動接觸史，6月14日出現發燒、疲倦症狀，6月15日就醫採檢，6月16日住院隔離治療，6月17日確診，7月10日死亡。
指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月9日累計公布14,591位確診個案中，已有13,111人解除隔離，解隔離人數達確診人數89.9%。
指揮中心說明，今日新增4例境外移入個案均為男性，年齡介於20多歲至60多歲，分別自荷蘭（案15912）、印尼（案15913）及英國（案15921、案15922）入境，且皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境日介於7月28日至8月9日；詳如新聞稿附件。
指揮中心統計，截至目前國內累計2,268,145例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,251,025例排除)，其中15,814例確診，分別為1,303例境外移入，14,458本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計108例移除為空號。2020年起累計816例COVID-19死亡病例，其中808例本土，個案居住縣市分布為新北市401例、台北市311例、基隆市28例、桃園市24例、彰化縣15例、新竹縣12例、臺中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、台南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。