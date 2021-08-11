快訊／帛琉泡泡將重啟！陳時中曝：我聽到是8月14日
國內疫情終於趨緩也降級，針對先前曾經開放的帛琉旅遊泡泡是否重啟？指揮中心指揮官陳時中今（11）日說明，目前已收到外交部函文，大致上與先前相同，包含至機場進行PCR檢測，回國後進行5天版的加強自主檢康管理，與9日自主健康管理。另外有媒體報導14日開放，陳時中則回應，「跟我聽到的差不多」。
記者黃仁杰／台北報導
2021-08-11 14:21:20｜2021-08-11 14:27:20
陳時中表示，旅遊泡泡這兩天外交部也給我們文了，相關內容也檢視過了，基本上跟上次一樣，還是一樣在機場的時候做PCR檢測，回來時候一樣做深喉唾液，接下來就進行5天加強版自主管理加上9天自主管理，加強版主要就是可以在防疫旅館，也可以在家裡，但要求要一人一室規格。
至於開放時間，有媒體報導指出是14日開放，不過陳時中僅回應「跟我聽到的差不多」，並未直接證實。
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