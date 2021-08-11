台中「進比登」推在地美食　躍上必比登二家入選

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鄭功進表示，自己連續多年都有舉辦歲末寒士圍爐宴，很感謝這些充滿愛心的優質小吃的鼎力相挺，不論是家傳三代的台中肉員，還是遠近馳名的信義街無名湯包，甚至是源自嘉義落腳台中的吃七碗米糕，都是自己多年經營的「巷子內」隱藏版美食，特別是「做工人」的好朋友，台中爌肉飯絕對不應該被遺忘。很感謝米其林餐飲指南，有聽到「進比登」的聲音，在今年度的必比登推介中，讓東南區的在地美食，一次上榜三家。
鄭功進也強調，有人入選就一定會有遺珠，對比中區、西區，甚至是南屯區的獲選店家，東南區的入選店家數，還是相對偏少，就像是盧市長所言，民以食為天，美食無國界，美食就是城市行銷是最有效的方法之一，既然已經成功爭取到全台唯二被公布評鑑的城市，就應該真正發揮台中的小吃實力，真心希望有一天，能讓台中入選的店家數超越台北。
鄭功進帶東南區知名小吃爌肉飯、湯包、豆花及台中肉員、油飯等「愛心六小福」小吃進議事殿堂，他說，去年台中市美食首度被米其林列入評選城市，也有21家入選必比登名單，但東南區台中火車站前後站有不少遠近馳名的小吃，甚至從日治時期就已開始經營且備受饕客肯定，結果竟沒有半家名列必比登，令人匪夷所思，觀旅局嚴重怠忽職責。
林祈烽、施志昌也指出，市長喊出既然喊出「美食就是經濟力」的宣示，就不該只是淪為口號，特別是市區的西屯區、縣區的甲安埔，在今年度的必比登推介中，仍舊還是「掛蛋」，希望觀光旅遊局能真正做好觀光行銷的推手，讓台中更多在地隱藏版美食，能登上國際舞台。
觀旅局說，米其林評審員負責評價超過全世界30個地區、超過四萬五千家飯店及餐館，評審標準有匿名、獨立、專業知識、可靠性、熱忱、品質6項。為保持意見獨立性，評審員以秘密客方式進行，並根據盤中食材、烹飪技巧、菜餚所展示的創意、口味的融合、菜品的持續穩定性5項公開的評估標準給用餐體驗評分。
觀旅局表示，米其林美食指南是由國際秘密客匿名評比，受評城市無權提供相關名單左右評鑑過程，市府未來將會持續加強推廣台中美食與在地特色小吃，提升台中美食國際能見度，獲得國際美食評鑑青睞，帶動美食觀光旅遊契機。