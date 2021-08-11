台中「進比登」推在地美食　躍上必比登二家入選

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觀旅局說，米其林評審員負責評價超過全世界30個地區、超過四萬五千家飯店及餐館，評審標準有匿名、獨立、專業知識、可靠性、熱忱、品質6項。為保持意見獨立性，評審員以秘密客方式進行，並根據盤中食材、烹飪技巧、菜餚所展示的創意、口味的融合、菜品的持續穩定性5項公開的評估標準給用餐體驗評分。

觀旅局表示，米其林美食指南是由國際秘密客匿名評比，受評城市無權提供相關名單左右評鑑過程，市府未來將會持續加強推廣台中美食與在地特色小吃，提升台中美食國際能見度，獲得國際美食評鑑青睞，帶動美食觀光旅遊契機。