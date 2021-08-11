江啟臣：有信心「憲法九二」可成為台灣民眾的主要選項

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江啟臣說，過去兩岸曾有和平穩定發展的榮景，「九二共識至為關鍵。」然而，隨著2019年一系列事態發展，台灣社會對九二共識有了較多的誤解，他上任後，經過半年的努力與磨合，提出「基於中華民國憲法的九二共識」，有人把它稱為「憲法九二」，從當初我方主張的憲政基礎，說明九二共識既清晰又模糊的特性如何讓兩岸願意溝通互動，又能凸顯中華民國存在的事實。
他說，在國民黨全體的努力下，各界對九二共識的理解與信任正逐步恢復。他有信心，「憲法九二」的說法，可以讓原汁原味、求同存異的九二共識繼續成為台灣民眾的主要選項，可以讓國民黨再次贏得台灣民眾的託付，並穩定兩岸關係的發展。
江啟臣提到，在九二共識的基礎上，馬英九政府時期主張在中華民國憲法架構下維持中共不統、台灣不獨、兩岸不武，亦即「不統、不獨、不武」的現狀；過去五年多證明，背負台獨黨綱的民進黨，不切實遵守中華民國憲法的蔡英文總統，僅靠空言並無法維持過去的和平現狀。
他說，當前台海周邊軍事活動頻繁，大陸武統聲浪高漲，兩岸發生衝突的可能性明顯增加，民眾對戰爭的憂慮節節升高。凡此種種，在在證明馬前總統時期「不統、不獨、不武」的可貴。
他主張，要回到「不統、不獨、不武」的和平狀態，國民黨應致力於兩項社會工程。一是和大陸社會對話，拉近兩岸民心距離，扭轉武統浪潮；一是重振台灣的中華歷史文化教育，保障兩岸民間交往，增強「和」的力量，消弭「獨」的衝撞。通過這兩項社會工程，為台海重返和平奠定厚實基礎，是國民黨要儘速展開的和平行動方案。