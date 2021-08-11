COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

江啟臣：有信心「憲法九二」可成為台灣民眾的主要選項

▲國民黨主席江啟臣將在17日正式請假參選黨主席，今日中常會是江啟臣最後一次以主席身份主持。（圖／截圖自國民黨臉書）
▲國民黨主席江啟臣將在17日正式請假參選黨主席，今日中常會是江啟臣最後一次以主席身份主持。（圖／截圖自國民黨臉書）

記者余祥／台北報導

2021-08-11 14:51:08｜2021-08-11 15:12:40

國民黨主席江啟臣將請假參選黨主席，今（11）日中常會是在選前最後一次以主席身份主持。江啟臣從東奧賽事帶到兩岸論述，他上任後提出「基於中華民國憲法的九二共識」，有人把它稱為「憲法九二」，他有信心「憲法九二」的說法，可以讓原汁原味、求同存異的九二共識繼續成為台灣民眾的主要選項，可以讓國民黨再次贏得台灣民眾的託付，並穩定兩岸關係的發展。

我是廣告 請繼續往下閱讀
江啟臣說，這次的奧運盛事，讓他們看到一些深層憂慮。兩岸之間的緊張，不但沒有在公平競爭中消弭、緩和，反因網路上為自己選手加油，延燒為相互敵視的言論。選手被洗版攻擊、藝人名嘴被網民集體出征，兩岸民間再次陷入向下的「惡意螺旋」，絕非兩岸人民之福。

江啟臣說，過去兩岸曾有和平穩定發展的榮景，「九二共識至為關鍵。」然而，隨著2019年一系列事態發展，台灣社會對九二共識有了較多的誤解，他上任後，經過半年的努力與磨合，提出「基於中華民國憲法的九二共識」，有人把它稱為「憲法九二」，從當初我方主張的憲政基礎，說明九二共識既清晰又模糊的特性如何讓兩岸願意溝通互動，又能凸顯中華民國存在的事實。

他說，在國民黨全體的努力下，各界對九二共識的理解與信任正逐步恢復。他有信心，「憲法九二」的說法，可以讓原汁原味、求同存異的九二共識繼續成為台灣民眾的主要選項，可以讓國民黨再次贏得台灣民眾的託付，並穩定兩岸關係的發展。

江啟臣提到，在九二共識的基礎上，馬英九政府時期主張在中華民國憲法架構下維持中共不統、台灣不獨、兩岸不武，亦即「不統、不獨、不武」的現狀；過去五年多證明，背負台獨黨綱的民進黨，不切實遵守中華民國憲法的蔡英文總統，僅靠空言並無法維持過去的和平現狀。

他說，當前台海周邊軍事活動頻繁，大陸武統聲浪高漲，兩岸發生衝突的可能性明顯增加，民眾對戰爭的憂慮節節升高。凡此種種，在在證明馬前總統時期「不統、不獨、不武」的可貴。


他主張，要回到「不統、不獨、不武」的和平狀態，國民黨應致力於兩項社會工程。一是和大陸社會對話，拉近兩岸民心距離，扭轉武統浪潮；一是重振台灣的中華歷史文化教育，保障兩岸民間交往，增強「和」的力量，消弭「獨」的衝撞。通過這兩項社會工程，為台海重返和平奠定厚實基礎，是國民黨要儘速展開的和平行動方案。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你敢不敢在鬼月看恐怖片呢？

敢！鬼月就是要看恐怖片
不敢，是誰這麼不怕死
74.19%25.81%
2021-08-09-2021-08-12
請問您施打疫苗了嗎？

請問您施打疫苗了嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀