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黨魁戰開打　江啟臣：可對我個人不認同、不該否定改變

▲國民黨主席江啟臣在請假參選前最後一次主持常會，在會中細數上任以來的改變。（圖／國民黨提供）
▲國民黨主席江啟臣在請假參選前最後一次主持常會，在會中細數上任以來的改變。（圖／國民黨提供）

記者余祥／台北報導

2021-08-11 15:01:06｜2021-08-11 15:01:14

國民黨主席選戰開打，明日將展開主席、全國黨代表選舉的作業程序，國民黨主席江啟臣將在17日正式登記主席選舉後請假，他今（11）日主持中常會表示，過去一年半來，從總統大選的挫敗與打擊中，一邊探索黨務改革的可能，一邊面對敵對政黨猛烈追殺；接下來的主席選舉，可以是對他個人的不認同，但絕對不應該是對於過去這段時間，他們一起勇敢改變的否定。

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江啟臣說，在勉力完成了補選主席期間的艱鉅任務後，他也將在正式登記主席選舉後，正式請假，努力尋求所有黨員同志先進的認同與支持，若能再獲付託，必將繼續無私無我地與全體同志先進一起打勝2022與2024的重要選戰、捍衛中華民國。

他說，過去一年半來，從總統大選的挫敗與打擊中，一邊探索黨務改革的可能，一邊面對敵對政黨猛烈追殺。還沒站穩腳跟，就要面對高雄市長罷免的艱苦戰役；還沒收拾好心情，就要面對高雄許崑源議長的驟逝。

他說，還沒有時間悲傷，就要接連處理議長、市長的補選，罷免的戰役、公投的戰場，更是我們無法迴避的責任。汗水、淚水、雨水，一起走過，團結的美好，在一次次的戰役中具體的實現。

他表示，除了外部的挑戰，內部的蛻變也是艱鉅的任務。面對社會對於國民黨改革的期待，他順利交出初步的成績單。他把兩岸政策說得更加清楚、落實了青年參政權、提高組織的民意參與度，他也開源節流，讓財務更加穩健。每一次改變，都要仰賴充分的內部溝通以及自我審視的勇敢力量。

「改革的每一步路，都不是我一個人能獨立完成。」江啟臣說，都要仰賴全體黨職同仁，以及中常委的支持，才能在改革崎嶇的道路，踏實堅定的往前走。接下來的主席選舉，可以是對他個人的不認同，但絕對不應該是對於過去這段時間，我們一起勇敢改變的否定。

最後，江啟臣再次謝謝所有常委在過去一年半來的支持，也期待接下來，能夠繼續與所有的夥伴，一起並肩走在正確的道路上，為黨謀出路，為國家謀發展。

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