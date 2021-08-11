名家論壇》黃至堯／不要讓自己成為 「變革」 的阻力！

後疫情時代 “變革” 是企業存活唯一的選擇！阻止「變革」的關鍵原因有三:





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其一、是腦袋，人不一定排斥改變，但是絕不願意 「被」 改變；





其二、是組織設計，組織設計的越笨，人很自然就跟著變笨了。





其三、是勝任力，能力不提升，用過去的車票想搭上未來的太空船，沒門呀！





1776年亞當‧斯密在《國富論》中提出分工理論，強調分工對生產效率的影響。企業隨著規模擴大，高度分工組織必然複雜，「深井理論」清楚說明了部門間溝通的鴻溝，企業面臨下列問題：





組織固化缺乏創新思維，只有老闆想創新 員工缺乏活力，面對變化無法作出迅速反應 層級過多傳遞訊息被扭曲或誤解，溝通不及時 分工導致組織無法取得整體效益最大化 溝通、協調、控制監督成本上升嚴重影響效率 團隊缺乏凝聚力與向心力，彼此溝通合作不順暢 依年資升遷而非潛力(勝任力)，缺乏系統性培訓！

如何快速調整與改變?





組織設計複雜反應自然慢，減少層級增加管理幅度，將使組織更加靈活、敏捷。在未來柔性、創造性會越來越被重視，跨界、跨業的學習將越來越重要。面對外部的競爭與挑戰中高層的能力培養將會是關鍵，因此勝任力要定義清楚，人才沒有標準加上反應慢，被淘汰只是時間問題。





Deloitte《全球人力資本趨勢報告》經2年跨產業、地區、規模、共11,070人調研結果顯示，全球企業目前面臨最緊迫的問題是組織設計。 舊有的組織設計早已不合效率。我們需要一種全新的協作式、網路化的創新管理模式，我們稱之為「交響團式最高管理層」。





「交響團式」高效核心團隊





交響樂「Symphony」讓各式各樣的樂器演奏出和諧之聲。企業管理與交響樂團有很多相似之處；企業的核心團隊一般不會超過交響樂團的人數，指揮家能讓少則30人多則上百人同一時間聽令行動，沒有絲毫差錯！企業核心團隊若有交響樂團的默契該有多好。





著名指揮家 Itay Talgam認為指揮家極致表現：「無須言語，就能創造完美和諧。」他推崇的領導風格是重視創造音樂的意義，好的指揮家能夠塑造一個讓團員合作發揮的空間，達到音樂表現的極致。因此核心團隊能力與文化養成對表現至關重要。





人才培養與文化建設





音樂家養成跟培養高管邏輯一致，系統性、計劃性的分層培訓不可少，更要建立共識，一群專業的人合作絕不簡單，沒有企業文化很難走的遠。在推動變革過程中，思維的改變與跨部門協作是最重要的環節。唯有透過長期培養，建立團隊間的共同與認知，企業才能走得遠走的穩。





最後提醒老闆們，平時就要建立組織內部真誠溝通的文化，鼓勵並促成不同管理層間的交流與合作，扁平高效組織絕不是單純的“縮編”，企業變革成功前提須建立在 1. 共同價值觀 2. 對戰略目標理解的高度一致 3. 團隊擁有達成目標的勝任力！記住，每天進步一點點，必將贏來更好的明天，讓我們一起前進吧!











●作者：黃至堯博士／兩岸人資專家，擁有台灣、美國、香港、中國大陸多年HR暨顧問經驗，兩岸四地企業演講人氣講師。





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