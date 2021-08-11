豪雨農損破4.6億　蔡英文：從優、從速、從簡發放救助金

民進黨今（11）日召開中執會，兼任黨主席的總統蔡英文在會中表示，過去一週的雨勢造成嚴重災情，包括全國農損現在已經超過4.6億元，前天她也到嘉義、雲林，了解農作物受損狀況，已請農委會要「從優、從速、從簡」處理補助，也要全力協助復耕和生產，以及注意後續的菜價穩定。

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另外，蔡英文提到，近來疫情已經大致受到控制，政府也在二級警戒的原則下，逐步放寬餐廳內用規定、開放部分場館設施，希望在防疫和經濟生活之間，取得新的平衡。她還是要提醒大家，國際疫情又有新的一波升溫，防疫絕對不能鬆懈。守住疫情，才能加速後續的振興。

蔡英文說，去年推出三倍券，得到不錯的振興成效，尤其帶動了內需消費的回溫。今年疫情衝擊更大，振興是重點工作，行政院會考量今年的疫情，並參考去年經驗，提出振興方案，她也特別拜託在定案前，要做好溝通的工作，也希望大家持續提供意見，一起把振興做得更好。

另外會中也通過9月25日於台北圓山大飯店12樓大會廳召開全代會，其餘相關細節規劃，包括大會籌備組織架構、程序表、議程及宣言草案等，則授權中常會決定。此外，屆時如維持二級警戒措施限制，全國黨員代表大會恐難召開，因此，未來將視疫情發展，授權中常會調整全代會召開日期及地點。