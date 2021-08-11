女星懷孕7個月染疫過世！4幼兒哭找媽媽

全球疫情持續升溫，近來傳出已經懷孕7個月的馬來西亞女歌手賴蘇丁與老公、3個小孩全都染疫，而她緊急剖腹產下寶寶後，仍不敵病魔過世，享年36歲。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-08-11 15:37:58
賴蘇丁與老公Shuib Sepahtu、3個小孩在7月25日確診，全家都要進行隔離。已經懷有7個月身孕的她，因為血氧不穩，老公還特別發文請網友能一起為賴蘇丁與她肚子裡的胎兒祈福。之後賴蘇丁選擇剖腹產下孩子，可是手術後身體狀況急轉直下，於9日清晨5點多病逝。賴蘇丁丈夫使用賴蘇丁的IG發文，提到孩子們不知道媽媽已經過世，只是一直哭，希望媽媽能回來，他只能冷靜的解釋狀況，也感傷的說，期待在天堂能與老婆再次相遇，字句讓人鼻酸。
得知噩耗後，許多網友紛紛在賴蘇丁的IG留言哀悼，馬來西亞的元首蘇丹阿布都拉（Al-Sultan Abdullah）也在臉書發文表達哀痛之情，並為她的老公以及4名孩子打氣。
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