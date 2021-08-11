女星懷孕7個月染疫過世！4幼兒哭找媽媽

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Shuib Sepahtu

賴蘇丁丈夫使用賴蘇丁的IG發文，提到孩子們不知道媽媽已經過世，只是一直哭，希望媽媽能回來，他只能冷靜的解釋狀況，也感傷的說，期待在天堂能與老婆再次相遇，字句讓人鼻酸。

▲▼賴蘇丁（上圖左、下圖右）全家染疫，而她不敵病魔於日前過世。（圖／翻攝賴蘇丁IG）

得知噩耗後，許多網友紛紛在賴蘇丁的IG留言哀悼，馬來西亞的元首蘇丹阿布都拉（Al-Sultan Abdullah）也在臉書發文表達哀痛之情，並為她的老公以及4名孩子打氣。