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女星懷孕7個月染疫過世！4幼兒哭找媽媽

▲懷孕7個月的賴蘇丁（左一）染疫，剖腹產下寶寶後過世。（圖／翻攝賴蘇丁IG）
▲懷孕7個月的賴蘇丁（左一）染疫，剖腹產下寶寶後過世。（圖／翻攝賴蘇丁IG）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-08-11 15:37:58

全球疫情持續升溫，近來傳出已經懷孕7個月的馬來西亞女歌手賴蘇丁與老公、3個小孩全都染疫，而她緊急剖腹產下寶寶後，仍不敵病魔過世，享年36歲。

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賴蘇丁與老公Shuib Sepahtu、3個小孩在7月25日確診，全家都要進行隔離。已經懷有7個月身孕的她，因為血氧不穩，老公還特別發文請網友能一起為賴蘇丁與她肚子裡的胎兒祈福。之後賴蘇丁選擇剖腹產下孩子，可是手術後身體狀況急轉直下，於9日清晨5點多病逝。賴蘇丁丈夫使用賴蘇丁的IG發文，提到孩子們不知道媽媽已經過世，只是一直哭，希望媽媽能回來，他只能冷靜的解釋狀況，也感傷的說，期待在天堂能與老婆再次相遇，字句讓人鼻酸。

▲賴蘇丁染疫過世。（圖／翻攝賴蘇丁IG）
▲▼賴蘇丁（上圖左、下圖右）全家染疫，而她不敵病魔於日前過世。（圖／翻攝賴蘇丁IG）
▲賴蘇丁染疫過世。（圖／翻攝賴蘇丁IG）
得知噩耗後，許多網友紛紛在賴蘇丁的IG留言哀悼，馬來西亞的元首蘇丹阿布都拉（Al-Sultan Abdullah）也在臉書發文表達哀痛之情，並為她的老公以及4名孩子打氣。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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