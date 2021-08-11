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世界展望會攜手超商　募平安箱助弱勢家庭

▲台灣世界展望會自即日起到8月底，與全家超商合作募集平安箱食物卡，協助弱勢家庭。（圖／翻攝自台灣世界展望會官網）
▲台灣世界展望會自即日起到8月底，與全家超商合作募集平安箱食物卡，協助弱勢家庭。（圖／翻攝自台灣世界展望會官網）

記者張志康/綜合報導

2021-08-11 15:35:39｜2021-08-11 15:36:25

台灣世界展望會今（11）日表示，新冠疫情讓許多弱勢家庭生計每況愈下，為協助特殊景況家庭，展望會與全家便利商店合作，自即日起至8月31日，於全台全家店舖發起「您的愛心 全家傳遞」公益活動，透過全家便利商店全台近3900家的通路優勢，為1,000戶國內特殊景況家庭募集村里平安箱食物卡，提供食物、鮮乳、罐頭、日用品等物資，幫助弱勢兒少及其家庭獲得飽足。

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世界展望會指出，新冠疫情重創不少原已困頓的弱勢家庭生計，依該會調查，疫情已造成數千戶弱勢家庭有迫切的民生物資需求。展望會與全家超商合作，為特殊景況家庭（指原本就經濟弱勢的家庭，受疫情、急難、意外等突發影響，導致困境雪上加霜）募集平安箱食物卡，提供食物、鮮乳、罐頭、日用品等物資，幫助弱勢兒少及其家庭獲得飽足。

展望會社工員表示，疫情對這類單親家庭的影響最大，家長為了在家照顧孩子，大多必須放棄工作，家庭生計遭遇嚴重挑戰。疫情升溫以來，展望會一直不斷連結相關資源，盡可能補足弱勢家庭的迫切所需。

台灣世界展望會代理會長李紹齡表示，雖然國內疫情逐漸趨緩，但全台展望會社工員所掌握到的弱勢家庭需求卻有增無減。除了近4,800戶需要民生物資，還有近4,400戶需要緊急經濟協助、近1,500位有營養餐食或幼兒照顧的需求。

台灣世界展望會邀請民眾8/11~8/31前往全家便利商店，踴躍響應「您的愛心 全家傳遞」募集村里平安箱活動，到櫃檯認捐單筆350元，每兩筆就能轉換成村里平安箱食物卡。

台灣世界展望會指出，食物卡內含白米、鮮乳、罐頭及生活用品等，能讓1,000戶缺乏物資的特況家庭獲得飽足。此外，亦可至展望會網站為「國內特況家庭」捐款，幫助遭受意外、急難、疫情等衝擊的弱勢兒少及其家庭度過人生最艱困的時刻，有機會安心生活、孩子穩定成長。

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