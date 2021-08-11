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岳母與小鬼同死因？九把刀：希望解剖後得到真相

▲九把刀岳母（左圖右）猝逝，網友懷疑與小鬼死因相同。（圖／九把刀、黃鴻升臉書）
▲九把刀岳母（左圖右）猝逝，網友懷疑與小鬼死因相同。（圖／九把刀、黃鴻升臉書）

娛樂中心／綜合報導

2021-08-11 15:36:32｜2021-08-11 15:38:35

九把刀今（11日）發文透露岳母7月26日打AZ疫苗，30日出現背部劇烈抽痛、嘔吐症狀，幾個小時後就猝逝，老婆周亭羽每天以淚洗面，忍痛將母親大體送交司法解剖。有網友指周母可能是主動脈剝離造成休克，對此，九把刀回應：「希望解剖後得到真相。」

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▲▼九把刀岳母（上圖、下圖左一）猝逝，享年57歲。（圖／九把刀臉書）
▲▼九把刀岳母（上圖、下圖左一）猝逝，享年57歲。（圖／九把刀臉書）
▲▼九把刀岳母（上圖、下圖左一）猝逝，享年57歲。（圖／九把刀臉書）
周亭羽母親生前向家人描述症狀，「好恐怖，從背部往頸部開始劇痛、陣痛，一陣一陣痛，吐完了，休息一下又開始陣痛，痛起來會要命啊，劇烈疼痛起來根本無法動！」沒想到，4個多小時後就被丈夫發現沒了呼吸，至於是否與施打疫苗有關，九把刀表示，待後續解剖報告出爐。

▲九把刀回應網友。（圖／九把刀臉書）
▲九把刀回應網友。（圖／九把刀臉書）
主動脈剝離為致死率極高的心血管疾病，起因於主動脈血管壁因高血壓、結締組織缺陷等因素變薄或受損，如破裂高壓血流便可能灌入、撐開主動脈壁，因為會造成主動脈構造整層分離，所以稱「主動脈剝離」，若裂開位置靠近心臟冠狀動脈，患者就會猝死。

主動脈剝離的發生往往沒有預兆，大部分患者會突然感到背、胸劇烈疼痛，像刀割、被撕裂感，且疼痛感幾乎無法緩解，緊急及積極的治療是避免死亡的唯一方式，藝人小鬼（黃鴻升）去年就是死於主動脈剝離造成血管阻塞的心因性休克。

▲▼小鬼帥氣模樣永留親友、粉絲心中。（圖／黃鴻升臉書）
▲小鬼死於主動脈剝離，享年36歲。（圖／黃鴻升臉書）
中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳曾呼籲，施打AZ疫苗發生血栓的個案，多為65歲以下，且女性發生率比較高，這一族群接受AZ疫苗注射要特別注意。此外，疾病管制署也提醒，過去曾有血栓合併血小板低下症候群，或肝素引起的血小板低下症者，應避免接種AZ疫苗，或接種前與醫師討論、評估。（編輯：楊穎軒）

▲新冠肺炎疫苗接種後注意事項。（圖／高雄市政府提供）
▲新冠肺炎疫苗接種後注意事項。（圖／高雄市政府提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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