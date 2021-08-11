陳時中：帛琉泡泡814重啟？業者積極搶機位、首發不延後

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游國珍提到，目前帛琉相關旅遊需求確實很大，以現階段台灣每週2個航次，機位數要消化大量需求是有難度的，雄獅目前持續跟華航聯繫每週的機位，也提出包機直航申請，且截至今天下午一點為止，已經有4200個客人預約帛琉行。
游國珍直言，很多人都繳訂金了，現在正積極洽詢包機直航申請，最快會是8/21，相關的直航申請都送到民航局了，正在等待批准。但這次催生帛琉泡泡重啟的大量需求，與疫苗旅遊習習關關，游國珍坦言，帛琉方面，帛琉政府現有提供疫苗兩千劑，但大量的旅客需求，導致會不會有人沒辦法施打到疫苗，這些都還在等正式的告知，大部分旅客都想儘早出發、確認可以施打到，業者端也在詢問帛琉政府，是否有另外購買機會，但目前還在等消息。
雄獅強調，目前團體跟自由行兩個並行，最快8月中旬有員工進駐當地，提供自由行旅客遊程規劃安排協助，至於目前報名團體跟自由行比例，雄獅透露大概是1比1，過去開帛琉團體遊沒人要報名，但是這次開放自由行後，其實報名的人數還是維持50%，價格方面，雄獅帛琉自由行約價格34000元起，團體價格大約64000元起。
另外，KKday商務拓展經理武傳鳳也表示，同樣會正式在14號參與首航活動，有自由行也有商務考察需求客人，但實際首航人數還是要依照數量分配，一切依航空公司為主，整體訂單數從8月開始到9月，訂單不斷湧入，8月份五個日期預購數破千，但因為每個航班僅容納158位，目前都安排旅客候補機位，預計一週內有明確機位數量出來。
另外針對部分旅客為了施打疫苗而報名，對此武傳鳳提到，帛琉觀光局也有透露，疫苗供應數量可能超過原先表示的2000劑，但他們也強調，KKday一直是推動自由行為主，詢問疫苗施打的僅佔3分之1，其餘還是在意飯店的選擇跟旅遊行程加購，平台也希望服務因為國境關閉，很久沒有享受國外旅遊的客群。相關帛琉行程KKday強調，自由行分為四天、五天，價格以32999起跳，短短僅兩天內就銷售一空，團體行程也都熱賣，三天內上千筆預約訂單，所以目前平台相關預定先關起來，等候機位候補中，目前目標還是先放在積極爭取機位。
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