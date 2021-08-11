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打AZ疫苗4天後背痛嘔吐　九把刀岳母不治將解剖釐清死因

▲岳母過世之後，九把刀希望家人能夠得到一個清楚明白的答案，因此忍痛選擇報驗解剖。（圖／翻攝九把刀臉書）
▲岳母過世之後，九把刀希望家人能夠得到一個清楚明白的答案，因此忍痛選擇報驗解剖。（圖／翻攝九把刀臉書）

記者李春台/桃園報導

2021-08-11 16:02:47｜2021-08-11 16:10:06

知名作家九把刀今（11）日在臉書發長文悼念岳母，談到岳母上個月接種AZ疫苗，4天之後突然感到身體不適送醫後仍舊不治。事後家人選擇解剖遺體釐清死因，桃園地檢署指出，上週四已由檢察官率法醫相驗完成，具體的死因要等解剖報告出爐之後才能釐清。

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九把刀臉書文中指出，岳母因為擔心疫情期間太常請假職位不保，因此還是每天去上班，為了想見到孫女，因而四處打聽殘劑和最新疫苗實驗的消息。上個月26日終於輪到她施打AZ疫苗，沒想到30日就出現背部抽痛，嘔吐等情況。當天下午岳母被岳父發現以奇怪的姿勢躺在沙發上，上前關心時才發現沒有呼吸。


九把刀回憶當時情景表示自己的心情就像胸口整個被掏空一樣，「媽媽在送達醫院前就走了。急診室裡，我們圍繞著媽媽，摸著她的頭髮，她的臉，她的手，不停地道謝，感激她用盡一生的愛陪伴我們，魯拉也一直說愛妳愛妳，還不停地蹭蹭撒嬌。所有人都哭崩了。」


岳母過世之後，九把刀希望家人能夠得到一個清楚明白的答案，因此忍痛選擇報驗解剖。桃檢11日表示，檢方接獲警方報驗後，檢察官認為有解剖之必要，已於本月5日率領高檢署法醫相驗並完成解剖，至於是否與疫苗接種有無關係，必須等待解剖報告出爐才能釐清。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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