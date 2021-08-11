打AZ疫苗4天後背痛嘔吐　九把刀岳母不治將解剖釐清死因

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九把刀臉書文中指出，岳母因為擔心疫情期間太常請假職位不保，因此還是每天去上班，為了想見到孫女，因而四處打聽殘劑和最新疫苗實驗的消息。上個月26日終於輪到她施打AZ疫苗，沒想到30日就出現背部抽痛，嘔吐等情況。當天下午岳母被岳父發現以奇怪的姿勢躺在沙發上，上前關心時才發現沒有呼吸。
九把刀回憶當時情景表示自己的心情就像胸口整個被掏空一樣，「媽媽在送達醫院前就走了。急診室裡，我們圍繞著媽媽，摸著她的頭髮，她的臉，她的手，不停地道謝，感激她用盡一生的愛陪伴我們，魯拉也一直說愛妳愛妳，還不停地蹭蹭撒嬌。所有人都哭崩了。」
岳母過世之後，九把刀希望家人能夠得到一個清楚明白的答案，因此忍痛選擇報驗解剖。桃檢11日表示，檢方接獲警方報驗後，檢察官認為有解剖之必要，已於本月5日率領高檢署法醫相驗並完成解剖，至於是否與疫苗接種有無關係，必須等待解剖報告出爐才能釐清。
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