屏東冠名支持台電男排　攜手培育優秀球員

屏東縣政府與台灣電力公司，雙方秉持在地結合以提升城市認同感的精神，今（11）日中午於縣府大禮堂舉辦簽署冠名合作記者會，宣布「屏東台電男子排球隊」正式誕生，縣府表示，希望透過冠名合作，共同攜手帶動排球運動的發展，讓台灣排球躍上國際舞台發光發熱，同時喚起縣民朋友的熱血排球魂。
記者黃正忠／屏東報導
2021-08-11 16:28:45
台電公司自民國35年開始，陸續成立棒球隊、男排隊、女羽隊、女排隊、足球隊及女籃隊等6支球隊，迄今共培育了485名國手，素有國手搖籃之稱，其中台電男排已成立70年，於企業甲級排球聯賽中，完成了7連霸霸業。
縣長潘孟安表示，非常榮幸能與台電共組「屏東台電男子排球隊」，屏東於今年初成立台灣第7支城市棒球隊「屏東紅尾隊」，成立一個月，即於春季聯賽拿下亮眼成績，顯示屏東發展在地運動隊伍極具潛能。
潘孟安指出，對於排球運動的扎根與培植更是不遺餘力，不但有內埔國小、萬丹國小、明正國中及內埔國中在各項賽事屢獲佳績，新園國中更是贏得全國國中聯賽甲組冠軍加雙亞軍，屏榮高中亦在全國高中聯賽摘下甲組亞軍。
台灣電力公司董事長楊偉甫表示，很開心能與屏東五星縣長一同合作，也分享隊內許多男球員都是從屏榮高中畢業，對於屏東非常的熟悉，未來也將持續台電男排「球不落地，永不放棄」之精神，與屏東縣府一同攜手，孕育國內排球好手的排球殿堂。
縣府體育發展中心表示，相信透過冠名合作，能夠將三級五區體育政策延續至第四級大學端，甚至於第五級就業的部分，也希望透過「屏東台電男排隊」的成立，傳承經驗及提攜後輩。