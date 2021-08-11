許富凱7度搶歌王　每次入圍必夢見「過世至親」

第32屆金曲獎即將登場，第7度問鼎金曲獎的準台語歌王許富凱，二度上Podcast、Youtube節目《Wow靠！有事嗎？》，宣傳和新人琳誼合唱的《愛情限時批》。此外，他聊到前陣子三級警戒實在家的防疫生活，也難得談起至今沒能拿金曲獎的遺憾。

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對於即將登場的金曲獎，許富凱笑說維持「平常心」，卻被吐槽「唬爛」，但他誠懇表示每一年入圍像例行公事：「帶給我很多動力，去想下張專輯要端出什麼菜；也帶給我遺憾，因為我出道10年了，身邊的朋友長輩貴人陸續離世，沒辦法讓他們親眼看到我上台領獎。」他還說每次入圍，都會夢到在他出道第一年就離世的外婆，「我很多事想跟她分享，想讓她看看我這一路的喜怒哀樂，她對我很重要，一直在我心裡面。」

▲▼許富凱7度叩關歌王。（圖／凱聲影藝提供）

而前陣子三級警戒，許富凱形容自己在家「像行屍走肉」，每天叫外賣到後來覺得快變廢人，開始大掃除、換家具、學煮菜、種植物，從以前的完全不進廚房，到現在廚藝的廚藝已經可以辦桌。