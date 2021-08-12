女星甩開老公爽喊「終於換掉」　曝不敢在廁所用手機原因

謝宜君找來好友「芒果王子」楊哲對唱新歌《北海道之戀》，兩人睽違7年再度合作，讓總是與老公陳隨意合唱的謝宜君，開心表示「終於換掉陳隨意了」。而她也分享關於去北海道遊玩的回憶，竟然把新手機放在洗手間沒有帶走，裡頭的5千張照片就此消失的尷尬事跡。

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提到新歌，謝宜君表示：「自踏入歌壇，一直都是與老公陳隨意對唱，再來就是楊哲，與陳隨意的默契十足，大家會彼此包容。而與楊哲合作，謝宜君透露，兩人多年私交如哥們，對唱沒有拘束還更自然，謝宜君甚至開玩笑跟陳隨意說：「你終於被換掉了！」

▲▼謝宜君與楊哲合作新歌《北海道之戀》。（圖／豪記唱片提供）

因為

對於新歌格外有感，謝宜君也分享6年前全家暢遊日本北海道，一路上拿著新買的手機狂拍全家出遊照，整趟旅程拍了5千張美照，但沒想到就在旅遊最後一個景點「小樽運河」，將手機不慎遺失在洗手間，謝宜君提到：「我不是心疼新手機，只是很難過全家難得暢遊北國的歡樂照就這樣消失了。」老公則貼心安慰她，照片只是形式的，美好回憶都存在心中，永遠都不會消失，讓謝宜君感動不已，直言：「以後我再也不敢在洗手間使用手機了。」