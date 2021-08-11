潘若迪一進家門先脫光！女兒上課爆料「我爸只穿內褲」
潘若迪、吳淡如和林美秀今（11）日出席塑身褲發表會，60歲的潘若迪臉蛋、身材保養得宜，黝黑的皮膚、結實的肌肉看起來十分健康。潘若迪平時注重防疫，表示目前經營的健身房暫不開放，仍以線上課程來鼓勵學員們運動，還笑說為了遠離病毒，一回家就會馬上把衣服脫光，連女兒在上線上直播課時，都會跟同學爆料爸爸只穿一條內褲。
記者侯家瑜/台北報導
2021-08-11 16:40:42｜2021-08-11 16:44:46
前陣子才剛接種完疫苗的潘若迪，表示雖然有發燒、疲倦和暈眩等副作用，不過敬業的他當晚仍開直播與粉絲互動。潘若迪為了顧及家中還沒施打疫苗的老婆和小孩，完全不敢輕忽防疫，笑說每當出門返家，就會迅速把衣服脫光，「自己不照顧好，要怎麼照顧別人，這我很要求」，潘若迪還爆料女兒遠距教學時，都會在同學們面前大喊：「我爸爸只穿一條內褲！」
談及居家防疫的飲食，潘若迪透露大部分還是會在家準備，如果叫外送或是點外帶，也會把餐點放在門口噴酒精，15分鐘之後才食用。潘若迪認為疫情期間「活著就贏了」，呼籲大家出門在外要都小心，而先前維持運動、注重養身的習慣，現在都能夠派上用場，不忘強調健康的重要性。
潘若迪為了塑身褲的代言活動，親自設計一套動作簡單的「塑崩跳」舞蹈，今天也在發表會上大展成果，並現場指導林美秀和吳淡如，2人不僅馬上就學會，還俏皮地自創舞步，讓潘若迪覺得好氣又好笑。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。