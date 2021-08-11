潘若迪一進家門先脫光！女兒上課爆料「我爸只穿內褲」

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▲潘若迪（中）不敢輕忽防疫。（圖／記者陳思誼攝）

潘若迪為了

代言活動，親自設計一套動作簡單的「塑崩跳」舞蹈，今天也在

現場指導林美秀和吳淡如，2人不僅馬上就學會，還俏皮地自創舞步，讓潘若迪覺得好氣又好笑。