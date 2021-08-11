黃少祺當老婆「第三個兒子」　撒嬌金句超滅火

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黃少祺與太太分工明確，兒子學習方面依太太，例如上什麼課、需要準備什麼，都是老婆張羅，黃少祺則負責帶孩子運動、接近戶外，夫妻倆達成教育共識，要讓小孩「快樂學習」，在能力範圍內給小孩最好的師資跟環境，兒子遺傳他的表演細胞，讓黃少祺驕傲的說：「兩位小孩都滿有表演天分。」但是作為演員他對兒子有1點要求：「小朋友之前學英文話劇很多台詞，快到演出還背不起來，我覺得不OK。」而因為兒子每年到美國過暑假，黃少祺老婆在當地已經打了第一劑輝瑞疫苗，他自己則在台灣接種AZ疫苗，黃少祺表示：「打AZ沒有任何副作用，這個疫苗很棒，而且還能混打，進可攻退可守。」
黃少祺這檔戲和楊烈從權鬥仇人演變成冤家翁婿，迸出爆笑火花，他說：「我們兩個演起來很好玩很溫馨，完全幫張嘉良跟岳父關係加分。」論及真實生活與岳父的相處，他表示通常是「岳父說，我們聽」，不過岳父自由開放，給他很大空間。而和韓瑜演出情慾系CP，黃少祺為戲脫衫的次數起碼2位數，年到50他的身材依然精壯，靠的是晚餐少吃澱粉、每餐都吃6分飽，他認為：「只要我還是當藝人的一天，我都還是會對自己的身材負責、對觀眾粉絲負責，除非我半退休了，才會好好的放鬆自己。」
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