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黃少祺當老婆「第三個兒子」　撒嬌金句超滅火

▲黃少祺自爆在家是屁孩。（圖／三立）
▲黃少祺自爆在家是屁孩。（圖／三立）

記者羅凌筠/台北報導

2021-08-11 20:06:54｜2021-08-11 21:00:46

黃少祺今（11日）出席《天之驕女》線上記者會，劇中他的角色「張嘉良」心智降到8歲，黃少祺詮釋孩童從9歲、6歲兒子身上取經，轉化成表演養分。事實上他在家裡也有「屁孩」的一面，根本是老婆第三個兒子，有時兒子叛逆不聽話，嗆小蓁：「媽媽好兇、媽媽好胖。」老婆就會瞪他說：「都是你教的，他們都跟他爸爸一樣講不聽。」讓黃少祺笑說家裡是3個男孩在欺負媽媽。談到夫妻相處之道，黃少祺坦言若有爭執，通常是吵小朋友的教育跟生活習慣居多，當惹毛太太該如何求和？他會放低身段，向太太撒嬌：「妳都說妳有3個小孩了，幹嘛還跟小孩計較呢？」

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▲黃少祺。（圖／三立）
▲黃少祺帶兒子體驗戶外運動。（圖／三立）
黃少祺與太太分工明確，兒子學習方面依太太，例如上什麼課、需要準備什麼，都是老婆張羅，黃少祺則負責帶孩子運動、接近戶外，夫妻倆達成教育共識，要讓小孩「快樂學習」，在能力範圍內給小孩最好的師資跟環境，兒子遺傳他的表演細胞，讓黃少祺驕傲的說：「兩位小孩都滿有表演天分。」但是作為演員他對兒子有1點要求：「小朋友之前學英文話劇很多台詞，快到演出還背不起來，我覺得不OK。」而因為兒子每年到美國過暑假，黃少祺老婆在當地已經打了第一劑輝瑞疫苗，他自己則在台灣接種AZ疫苗，黃少祺表示：「打AZ沒有任何副作用，這個疫苗很棒，而且還能混打，進可攻退可守。」

▲黃少祺。（圖／三立）
▲黃少祺（左）觀摩兒子帶入角色。（圖／三立）
黃少祺這檔戲和楊烈從權鬥仇人演變成冤家翁婿，迸出爆笑火花，他說：「我們兩個演起來很好玩很溫馨，完全幫張嘉良跟岳父關係加分。」論及真實生活與岳父的相處，他表示通常是「岳父說，我們聽」，不過岳父自由開放，給他很大空間。而和韓瑜演出情慾系CP，黃少祺為戲脫衫的次數起碼2位數，年到50他的身材依然精壯，靠的是晚餐少吃澱粉、每餐都吃6分飽，他認為：「只要我還是當藝人的一天，我都還是會對自己的身材負責、對觀眾粉絲負責，除非我半退休了，才會好好的放鬆自己。」

▲新冠肺炎疫苗接種後注意事項。（圖／高雄市政府提供）
▲新冠肺炎疫苗接種後注意事項。（圖／高雄市政府提供）

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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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