「全台唯一」引誤解　公平會開罰台塑化200萬元

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公平會指出，台塑石化公司及統一精工公司於廣告宣稱「95+汽油：全台唯一超越國家標準」，予人印象為台塑石化公司所供應予統一精工公司銷售之「95+汽油」係全台唯一超越CNS 12614國家標準辛烷值95之汽油，然依台塑石化公司及中油公司提出公正認證單位出具「95無鉛汽油」之檢驗報告顯示，中油公司「95無鉛汽油」之「辛烷值」也已超越國家標準之辛烷值95，故並非全台僅有台塑石化公司之「95+汽油」係唯一超越國家標準。
另外，台塑石化公司及統一精工公司於廣告宣稱「超級柴油：全台唯一符合歐規五期」，係針對該油品之「密度15oC」值而為，予人印象為台塑石化公司供應予統一精工公司銷售之「超級柴油」之「密度15oC」係全台唯一符合歐規五期規定。
公平會表示，經查，歐規五期車用柴油之「密度15oC」規範值是介於「820kg/m3至845kg/ m3 」間，惟依台塑石化公司與中油公司提出公正認證單位出具「超級柴油」之檢驗報告，上述2家公司所供應「超級柴油」之「密度15oC」品質範圍值均皆符合歐規五期車用柴油之「密度15oC」規範值，故並非全台僅有台塑石化公司之「超級柴油」係唯一符合歐規五期規定。
基於前述的調查結束，公平會認為案關廣告宣稱「95+汽油：全台唯一超越國家標準」及「超級柴油：全台唯一符合歐規五期」等語，皆與事實不符，足以引起一般大眾對上開油品品質產生錯誤認知或決定之虞，已違反公平交易法第21條第1項規定。
公平會提醒，事業面對眾多市場同業競爭者，於廣告中以最高級用語或具體文字突顯自家之商品品質，以維護商品品牌形象，及加深消費者對商品品牌之印象，雖是常見之商業模式，但事業於製作及刊登廣告時仍應要有所依據，以免觸法。