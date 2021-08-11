劍指2022　民進黨暫訂9月25日召開全代會

民進黨今（11）日舉行中執會，會中通過9月25日於台北圓山大飯店12樓大會廳召開全代會。由於明年底將舉行地方首長選舉，因此此次全代會將處理相關提名辦法，更顯重要。

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民進黨今日召開中執會，會中通過9月25日於台北圓山大飯店12樓大會廳召開全代會，而全代會相關細節規劃，包括大會籌備組織架構、程序表、議程及宣言草案等，則授權中常會決定。民進黨發言人周江杰表示，依據中央流行疫情指揮中心發布之二級強化警戒措施，集會活動人數上限室內50人、室外100人，9月25日如仍維持二級警戒，全代會恐難召開，因此未來將視疫情發展，授權中常會調整全代會召開日期及地點。

由於全代會要通過2022地方首長選舉提名辦法，故格外重要，12日黨中央將邀集黨內各系統就全代會議程，以及全代會會處理的提名辦法等進行溝通。

民進黨以往皆是先成立選舉對策委員會，負責熱門選區協調、艱困選區徵詢，也會兼顧派系平衡。選對會待全代會正式通過提名辦法後，正式確定提名人選，並再送交中執會、中常會討論通過提名。惟今年因疫情影響，至今尚未成立選對會。

民進黨現7執政縣市中，高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲與嘉義縣長翁章梁將競選連任，黨內是否出現挑戰者尚不得而知；另桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅任滿，2個城市皆分別有多人被點名或勤走基層，但能否承接鄭、林2人頗受好評的政績備受挑戰；基隆市長林右昌、屏東縣長潘孟安也同樣任滿，是否能延續綠色執政，民進黨不可不慎。