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五倍券紙本數位並行　可繳學雜費、不可繳稅或罰單

▲行政院將發行5倍券，將可繳納學雜費，但稅金與罰單等非消費行為則不適用。（圖為2020年所發行之3倍券／資料照）
▲行政院將發行5倍券，將可繳納學雜費，但稅金與罰單等非消費行為則不適用。（圖為2020年所發行之3倍券／資料照）

記者黃宣尹／台北報導

2021-08-11 17:19:33｜2021-08-11 18:02:11

延續去年的振興三倍券政策，行政院近日規劃將推出五倍券。行政院長蘇貞昌今（11）日在與總統蔡英文的例行會面中，向總統報告政院之規劃。據了解，蔡總統支持五倍券政策規劃，也盼行政院與執政黨內、立院黨團等有充分溝通；另據轉述，今日民進黨中執會中，黨秘書長林錫耀提及內部民調顯示，有逾6成民眾支持五倍券，代表大家對政府振興政策有所期待。

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外傳五倍券可能數位先行？有知情官員透露，紙本數位並行是確定的，但去年只有7%的國人領數位券，比例相對很低，要怎麼樣吸引民眾領取數位券，確實是目前的重點之一，政委唐鳳也持續研處，APP是思考的選項，但目前並沒有數位要先行的規劃。

該官員表示，目前規劃五倍券1套10張，預計會有1000、500、200元面額，與去年三倍券一樣，交由中央印製廠印製，也會有防偽設計，民眾可安心。而適用範圍部分，受疫情影響最嚴重的餐飲、百貨、零售、夜市、旅遊與藝文業大致都能夠適用，也可以用來繳納學雜費，惟不能繳稅或繳罰單，主因是與消費無關，沒有振興的效果。

政院規劃，五倍券適用範圍與去年的三倍券相同，全國實體店家、攤商皆可使用。不過非消費用途，例如繳納水費、電費、罰金、勞保費、健保費、國民年金保險費等，皆不在適用範圍。

蘇貞昌今日前往總統官邸，向蔡總統報告行政院規畫之五倍券政策方向。據轉述，蔡總統今日聽取蘇貞昌的報告後，肯定行政院延續去年的三倍券成功政策做優化，且充分瞭解也支持此次五倍券的政策。另外蔡也期許行政團隊要與各界及黨籍民意代表做妥適的溝通，讓配套更完善。

針對蔡英文希望政院與黨團做妥適溝通，行政院發言人羅秉成表示，溝通一定會進行，執政團隊中有不同意見，這是民主社會的常態，原訂9日要溝通的會議因為南部豪雨成災而延期，目前形式、出席的人員還要再與黨團做討論。

另今日民進黨舉行中執會，有中執委轉述，秘書長林錫耀在會中提及黨內民調，有超過6成民眾支持五倍券，顯見民眾對政府的振興有所期待。

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