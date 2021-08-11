台股熱絡！證交稅創單月歷史新高 收入341億、年增93.7%
財政部今（11）日7月全國稅收新台幣5673億元，較去年同月增加948億元，年增20.1%，其中證券交易稅7 月及累計 1 至 7 月上市櫃股票平均每日成交值為 6,523 億元、5,070億元(上年同期為 2,884 億元、2,149 億元)，致全月證交稅實徵淨額為341億元，較上年同月增加 165 億元，年增93.7%，創下單月歷史新高。
記者林莞茜／綜合報導
2021-08-11 17:23:52
財政部今日公布今年7月全國賦稅收入，本月數：7月實徵淨額5,673億元，較上年同月增加948億元，年增20.1%，7 月實徵淨額與上年同月比較，以營利事業所得稅增加 1,008 億元、證券交易稅增加 165 億元、營業稅增加 126 億元較多，而綜合所得稅減少 384 億元。
在累計1至7月月實徵淨額與上年同期比較，以營利事業所得稅增加 1,734億元、證券交易稅增加 922 億元、營業稅增加 500 億元、貨物稅增加 129 億元較多。
財政部表示，7月收入受到營利事業所得稅以及證交稅成長帶動，年增20.1%，其中證交稅更是創下單月歷史新高，7月的稅收高達341億元，年增93.7%。
另從各級政府賦稅收入來看，累計 1 至 7 月中央政府賦稅收入，在不含中央統籌分配稅款情況下，實徵淨額為 1 兆 2,756 億元，較上年同期增加30.8%來到 3,002 億 元，占累計分配預算數123.6%；地方政府則實徵淨額4,604億元，較上年同期增加增加13.1%至 531 億元，占累計分配預算數 113.6%。