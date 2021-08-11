巷仔內／朱立倫碾壓式攻擊　江啟臣低姿態打悲情、兩岸牌

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江啟臣今日把握最後的機會，一連安排了多場活動，先是與國民黨革實院院長羅智強合體，出席「要發現金、要疫苗」宣傳車活動，宣傳車要一路開到行政院抗議，展現在野黨監督力道；隨後，又與前總統馬英九合體出席黨中央舉辦的飛虎80暨中美合作紀念展揭幕儀式，雖然馬英九並未正式表態力挺誰，但江啟臣顯然是想營造與大老合體氣勢。
下午在中常會上，江啟臣致詞時更罕見花了近一半篇幅，大談兩岸論述。過去，江啟臣剛上任時將2020年國民黨敗選主因歸咎於兩岸論述，因此，江啟臣首要任務就是調整兩岸論述，但也正因為，江啟臣有意淡化九二共識，引發馬英九、前主席洪秀柱等人極大不滿，更觸怒了深藍支持者，被冠上「小綠」稱號。
江啟臣過去在兩岸論述議題上，並沒有積極為自己辯護，面對黨內反彈，他視為是改革路上的必經之路，既然在做對的事，就無所畏懼。
只是，面對黨主席選情急轉直下、缺乏勝算，江啟臣也不得不重新調整論述，讓黨內信服。在今日中常會的談話中，有別於過去把九二共識當歷史背景的立場，江啟臣近乎是首次正面肯定，「兩岸曾有和平穩定發展的榮景，九二共識至為關鍵。」
不僅如此，江啟臣還大打「尊馬牌」，除肯定馬英九最在意的九二共識外，更主張兩岸應回到馬英九政府時期主張在中華民國憲法架構下維持「中共不統、台灣不獨、兩岸不武」的和平狀態，企圖爭取黨內大老支持。
江啟臣更放低姿態大打悲情牌，闡述他在國民黨最潰敗的時候承擔主席職位，當時面對相當嚴峻的外部挑戰，包括前高雄市長韓國瑜罷免案、高雄市長補選等，以及內部蛻變的艱鉅任務，從總統大選的挫敗與打擊中，一邊探索黨務改革的可能，一邊面對敵對政黨猛烈追殺；並強調「主席選舉可以是對他個人的不認同，但絕對不應該是對於過去這段時間，我們一起勇敢改變的否定。」
江啟臣今日主持常會的身影，特別顯得形單影隻，只剩黨秘書長李乾龍坐在身旁外，昔日黨副秘書長李彥秀、柯志恩、顏寬恒一字排開的景象已不復見。
昔日中生代戰友顏寬恒選在朱立倫參選後的隔日，辭去義務副秘書長一職，時機點過於敏感，引發跳船質疑。雖然兩人都解釋，顏是為了更多投入自己的家鄉，但其中的政治動作跟意涵，明眼人都讀得懂。
至於李彥秀和柯志恩本就與朱立倫友好，兩人近期已經鮮少涉入黨務，甚至幾乎不在國內，外界揣測兩人就是不想涉入主席選戰，不想因為選邊站而傷了和氣，但昔日中生代戰友未選擇力挺江啟臣，也是另一種表態。
中生代接班到底只是夢一場，還是真有為國民黨留下什麼，就看黨員最後投票作出定論。