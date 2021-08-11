名家論壇》錢震宇／聽不見示警的執政失速列車

今天開始是第5輪莫德納疫苗接種，電視新聞畫面中，記者訪問一位正在等候施打疫苗的長輩，問他是幾月開始預約？打第幾劑？這位應該是65歲以上的長輩回說，「他是6月預約的，今天是打第一劑」，感覺得出來這位長輩沒有太多欣喜。





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是的，一般人打到疫苗應該會開心，覺得自己有了保護力；然而，在台灣，要能打到第一劑疫苗，不僅要運氣好，還要求神保佑，更何況還沒有第二劑可打。





我試著想，這位被記者訪問的長輩，6月預約、8月11日才打到第一劑疫苗，這中間兩個月的心情是如何？而面對國外都已經打完第二劑，要規劃打第三劑時，這時候才打第一劑疫苗的人，心裡對政府抱持著到底是「感謝」，還是「怨懟」？或許，對至今還沒打到疫苗的人來說，心中還是羨慕吧！





從何時開始，政府對於人民的吶喊與意見視而不見，相反的人民對政府的作為只能接受，而毫無置喙的餘地。這種無力感與失落感，在台灣遭受到疫情肆虐的這段期間特別明顯，這不是蔡英文一句「共體時艱」，或是搬出模糊不清的「台灣價值」就能呼攏帶過，這已經嚴重影響到人民的生活與自信。





重點是，疫情期間蔡政府的種種作為，都是從「維護政府權力」的角度出發，守護的不是人民的權益，而是守護著政府的政策，不容些許質疑。因為他看準了人民的無助與需要疫苗，抓住了在野黨未過半的弱勢，認定了美日援助機制底下的保護傘，所以蔡英文不怕也不擔心。





每天下午陳時中記者會就自顧自地說，疫苗短缺不是台灣的問題，是全球普遍現象；因為疫苗不足所以高端提前交貨；因為時間不夠所以國產疫苗用免疫橋接替代三期試驗；因為沒有第二劑疫苗所以只能拚第一劑疫苗…記者會變成發布會，對記者提問的問題一問三不知，反正陳時中只管講什麼媒體照登就好了。





現在的五倍券也是，民眾反彈聲浪大，但蘇貞昌還是堅持發券不發現金。不斷說著一套自己都難以說服自己的論述，強調發券的好處，可以刺激經濟、消費、產業可以迅速振興。說穿了，行政院根本沒有要民眾接受，反正我發券，看你要不要。





從疫苗採購、施打順序、紓困補助、振興方案沒有一項民進黨政府有跟人民溝通過，連民進黨的民代對於五倍券都有很大疑慮，蔡政府還是要硬幹，就知道「維穩」、「維權」比什麼都重要，民進黨堅持走向民粹路線，連最基本的民主代議政治也無法發揮效用。





台灣的權力制衡已頻臨崩壞，政黨、政治人物、媒體、輿論、民意，沒有一樣能發揮抗衡作用，悲哀的是很多人不論好壞，選擇站在政府的一方，而不是監督政府的一方，這是非常恐怖且危險的。





現在蔡政府施政就像一列失控的火車，忽視沿途響起的示警聲跟要求降速的燈號，只想要快速通過破損的軌道，車上的乘客被迫跟著一起急速狂飆，即使乘客驚聲尖叫、按下緊急按鈕，司機員、列車長毫不在意，只在乎自己可以開多快、開多久，最後只怕全車的人都跟著一起翻。











●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人





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