九把刀岳母猝逝　蔡凡熙憶最後一眼「永遠笑容滿面」

九把刀透露岳母上月底打完AZ疫苗，4天後一早出現背部抽痛、嘔吐症狀，下午就沒了呼吸，送達醫院前猝逝，享年57歲，老婆周亭羽情緒崩潰，悲痛解剖媽媽遺體等報告。拍過九把刀電影的蔡凡熙，今（11日）出席《超感應學園》記者會，提到九把刀岳母「永遠笑容滿面」，遺憾這一面之緣成為最後回憶。
記者羅凌筠/台北報導
2021-08-11 17:36:28｜2021-08-11 17:36:52
九把刀寫下5000字長文悼念岳母，有一段提到家裡常會出現明星，像是柯震東、劉奕兒、宋芸樺等，而岳母對蔡凡熙印象良好，誇他「很帥、像小孩」。蔡凡熙透露當時周亭羽剛生下女兒魯拉拉，所以去九把刀家祝賀，「那次去她（周媽媽）永遠都是笑著，笑容滿面」，聽聞對方驟逝，蔡凡熙說：「很可惜，深表遺憾。」
24歲的蔡凡熙現今未打疫苗，家裡只有媽媽1個月前接種第一劑疫苗，沒有明顯副作用，他不在台南家中，拜託2個姊姊多照顧媽媽。蔡媽媽身體好了以後已上來台北，盯著蔡凡熙不准他亂跑，蔡凡熙也感性說現在和媽媽一起住，「換我照顧她」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。