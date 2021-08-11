蘇揆力推五倍券　陳玉珍：百姓已經溺水，你還在量救生圈

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國民黨主席江啟臣也指出，若坊間做民調，一定有8成以上贊成發現金，否則現在不會連民進黨立委站出來，支持發現金。他要求蔡政府，實際到地方找30個人、50個人當面對話，看有多少人贊成發現金，有多人贊成發五倍券。
江啟臣表示，如果五倍券這麼好，乾脆發百倍券，但現在人民最需要的是直接、方便、有效且不群聚的方式，來拿到政府的紓困金，「為什麼要把簡單的事情搞得這麼複雜？」
立委鄭正鈐也表示，即便有61%的民眾支持全民普發現金，蘇貞昌也完全不甩過半民意，硬是要民眾掏錢來買五倍券；即便朝野立委皆提出不同意見，蘇貞昌連那些黨籍立委也不理，跑去找蔡英文背書，就是要國人拿出一千元跟政府買五倍券。
「蘇貞昌何以如此一意孤行？」鄭正鈐批評，那是因為他正處於自己想像的掌聲之中。蘇貞昌忘了公僕的身分，五倍券的錢都是來自民脂民膏，不是用他的薪水或財產買單。但他把五倍券的公帑當成是他自己的「賞賜」，還自以為要民眾掏出一千元買券，是讓民眾獲得「一千變五千」的驚喜。
鄭正鈐表示，台灣6月份的失業率4.8%、57萬人失業、5.7萬人被放無薪假，蘇貞昌完全無視基層民眾渴求現金紓困的現況，更搞不清楚紓困與振興的不同。
他批評，蘇不斷吹噓三倍券的效益，不但被審計部打臉，經濟部推估能創造1352億元消費效益，完全沒有資料可以佐證，而中經院和台經院的分析，更認為三倍券對台灣經濟成長貢獻僅0.09％。但蘇貞昌仍然執意要發五倍券，因為他擔心發現金大家會拿去存。為了顯示五倍券有多好用，蘇還特別強調「五倍券等於現金」。既然五倍券等同現金，那就請蘇魁親身示範，把薪水改領五倍券。
國民黨立委林為洲昨日也於臉書發文指出，根據民調顯示，66.1％民眾也都認同普發現金紓困的作法，「直接發放5000元現金最實在」，不應漠視民意。林為洲說，去年發放的三倍券發放程序混雜，用途有所限制，行政成本高達22.56億，被審計部批評執行效益評估尚欠嚴謹，亟待檢討。為了與馬英九時期的消費券做出區隔，「繳現金換振興」更是獨步全球。
行政院說明，五倍券使用與印製等原則比照去年振興三倍券，讓民眾以新台幣1000元換5000元的五倍券，全國實體店家、攤商皆可使用，原則會排除純電商，另列電商白名單，但正考慮擴大五倍券使用範疇，將外送平台納入。