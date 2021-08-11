東埔邊坡崩進住宅　林明溱：盡快完成擋土牆工程

（中央社記者蕭博陽南投縣11日電）南投縣東埔溫泉區日前因劇烈降雨導致邊坡滑落灌入民宅，災民無家可歸，南投縣長林明溱今天前往關心，承諾盡快完成邊坡擋土牆工程，並找慈善機構助災民補強或改建老舊住宅。





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日前熱帶性低氣壓及西南氣流為中南部帶來驚人雨勢，南投縣信義鄉東埔村一處邊坡崩落，滑往下方民宅，導致屋體遭土石衝破，混濁泥水也灌入屋內，積水近腳踝，所幸人員平安無事，不過家園損毀，有家歸不得讓住戶好無奈，只能先投靠親友或由縣府協助安置。





林明溱今天率南投縣政府原住民族行政局長史強、工務處長陳錫梧前往東埔村關心居民及視察後續邊坡補強工程。





林明溱表示，這次雨量相當大，導致原鄉地區房屋損壞，數戶人家無法居住，目前僅能暫住親戚家或安置到附近飯店。林明溱承諾盡快完成邊坡擋土牆，並尋求慈善單位幫忙協助居民重建家園，與會災民都表示非常感謝。





林明溱說，東埔帝綸飯店附近民宅旁邊坡土石因降雨導致荷重增加、鬆動，崩塌長度約35公尺、深6公尺，下方民宅遭土石泥流沖入，上方住戶前平台也崩落，縣府將施作長50公尺、高7公尺擋土牆及長200公尺的排水箱涵取代既有涵管，截流上方雨水，並進行長300公尺、寬3公尺路面修復，經費約新台幣1000萬元。





另外，水里鄉水里二路農路旁無擋土設施，有崩土情形，而永興村投59支線產業道路、玉峰村後水坑產業道路、永樂巷道路都破損嚴重，林明溱也趕赴踏勘，同意撥款約300萬元施作擋土牆及整修路面。（編輯：郭諭儒/卞金峰）1100811



