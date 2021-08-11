描繪港市共榮願景　高雄港務分公司舉辦永續港市論壇

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台灣港務公司高雄港務分公司永續港市論壇活動，是由高雄港務分公司總經理張國明主持，交通部部長王國材、高雄市副市長林欽榮、台灣港務公司董事長李賢義、總經理陳劭良、國立中山大學校長鄭英耀、教授郭瑞坤、陸曉筠等產、官、學界的專家學者在線上與會。
台灣港務公司高雄港務分公司總經理張國明表示，高雄港拿下世界永續港口方案WPSP(World Ports Sustainability Program)中的韌性基礎設施類首獎，可以跟鹿特丹港、新加坡港及漢堡港，用永續的議題，一起站在世界的平台。
張國明說，高雄港以1+1＞2的概念，談整體規劃中將重工業外移，並與高雄市政府合作提供舊港區再生的空間，獲得國際港埠協會評審團的認同。
張國明並在會中，分享高雄港未來發展計畫、智慧港口措施、港口營運、安全再優化，以及高雄港第7貨櫃中心深水貨櫃碼頭的建設。
高雄市副市長林欽榮則分享智慧港灣，一同激盪港市共榮的未來。
主辦單位更邀請到英國卡地夫大學Christopher Wooldridge博士在線上分享「實現永續發展─從政策到落實，他並提及港口與城市的成長兼容並蓄，而台灣港埠的經營管理已逐漸形成典範，台灣港務公司在未來商港計畫中，會看見每個港口的獨一無二之處，依其定位與特色不同，發展各自的藍圖及環境管理機制。
另外，Christopher Wooldridge博士也帶來EcoSLC總監Herman Journee、歐洲海港組織(ESPO)秘書長Isabelle Rykbost、IAPH常務董事Patrick Verhoeven及WPSP專案負責 Antonis Michail博士等人對高雄港在永續議題實踐的認同與祝賀。