強調相互尊重　立陶宛總統：有權自行決定與國家發展關係

立陶宛允許台灣設立「台灣代表處」，並表示今年秋天將於台灣設立辦事處，引起中國當局強烈不滿，不但宣布召回駐立陶宛大使，並要求立陶宛召回駐中國大使。對此，立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）表示，立陶宛能自行決定與哪些國家發展經濟和文化關係。





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綜合外媒報導，台灣與立陶宛近來關係緊密，立陶宛政府同意讓我國在首都維爾紐斯設立「台灣代表處」後，中國當局10日宣布要召回駐立陶宛大使，並要求立陶宛召回駐中國大使。《環球時報》指出，意義上來說，這是在提醒立陶宛「世界上只有一個中國」。





對於中國召回駐立陶宛大使一事，瑙塞達向《波羅的海通訊社》表示，自1991年與中國建交以來，立陶宛一直奉行「一個中國」原則。他強調，中國與立陶宛的關係應建立在相互尊重的原則之上，否則對話就會變成單方的「最後通牒」，而這在國際關係中是無法被接受的。





瑙塞達進一步表示，立陶宛作為一個主權國家，在不違反國際義務的前提之下，能自行決定與哪些國家或地區發展經濟和文化關係。





瑙塞達表示，「我們看到了與中國發展政治、經濟和文化關係的前景，但這不應該是『單向道』」，並向中國喊話，希望能重新考慮、改變決定。





立陶宛經濟與創新部長阿爾莫奈特（Aušrinė Armonaitė）先前則表示，立陶宛希望與所有國家建立平等關係，爭取市場多元多樣化，因此立陶宛不會放棄在台灣設立代表處的計畫。



