鯤鯓王將於8月14日線上直播 呼籲信眾用愛互助不忘初心

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原訂2021 國家重要民俗南鯤鯓代天府五府千歲進香期-藝陣演義活動，因受新冠肺炎疫情影響，為配合政府防疫政策，因此展延舉辦。為了傳達宗教撫慰心靈及王爺濟世救人的精神，特別於疫情趨緩降級後，改為舉辦線上直播特別慶典，並由許常德策畫直播節目內容。這個創舉結合全球鯤鯓王聯誼會的10 家王爺廟，全程以「藝陣演義」、「初心」、「互助」和「主題曲首播」4大主題，將鯤鯓王359年來陪伴大家渡過大小瘟疫的文化精神充分傳遞。
藝陣在台灣延續300多年，除了廟會上常看到的藝陣活動和團體，針對校園、社區，台南市政府相當積極重視推動藝陣與傳承發展，推廣一校一藝陣、以及開創更多藝陣舞台，鼓勵主題創作，開拓實踐藝陣文化。2021南鯤鯓代天府特別為19個藝陣團體拍攝，製作19集幕後的努力故事。這些文化的無名英雄，其中大部分是求學的孩子，他們都值得被認真看見。在走訪拍攝過程中，看到這些為藝陣傳承的人都擁有最單純的初心。看著每個團隊努力練習，從音樂、文化、祈福和王爺廟們聯手互助弱勢團體，是宗教界的創舉。
全球鯤鯓王用愛互助線上直播連結：https://www.facebook.com/events/853264942246075
活動主題曲「咱攏是囡仔 We Are the Children」https://www.youtube.com/watch?v=uLnomhkYxUQ