73歲雷洪《斯卡羅》玩命　河邊躲炸藥「不跑不行」

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劇中閩、客、平埔，三大頭人各據一方，為求生存，衝突不斷，吳慷仁表示：「跟雷洪哥對戲比較文，我們就是陰來陰去，編劇的劇本空間太大、話中有話，跟《一把青》一樣留給演員發揮，但還是要讓導演過關。更困難的是，如何把具年代感、略帶文言文的劇本轉譯成較白話的排灣語，得努力去克服。」吳慷仁透露第一、二集已經看過5遍，「看第一遍時，對這片土地與族群可能不會馬上理解，但我看到第五遍，莫名感動，我以為《一把青》已經是我最重要的作品，沒想到還會有《斯卡羅》的出現，很高興參與一部作品，為它感到驕傲，現在回想不會辛苦，因為那時候的選擇是對的。」
黃健瑋劇中身為總兵，為了呈現角色是權威的象徵，他是所有演員裡唯一可以增重的角色，為戲足足吃胖了15公斤，他的台詞有80%要講英文，「要將英文台詞說得清楚流暢，又要符合當時候的文法，實在很不容易。」殺青後到現在已經瘦了12公斤。黃健瑋表示：「我的角色是靠李仙得（法比歐飾）的馬術，與必麒麟（周厚安飾）的英文，幫我一起完成的，我在台北先學了10堂騎馬課，教練很溫柔，沒想到到了恆春，教練比較豪放，對我說『你就跑啊』，我在馬背上怎麼跑？後來是靠法比歐騎著馬帶著我，人生第一次騎馬跑起來，最感謝法比歐。拍攝期間我跟周厚安每天對台詞、研究清朝官員有可能會學到的口音，十分感謝他們兩位。」
夏靖庭形容演員這個職業就是「學中做，做中學」，擁有一半客家血脈的他，為戲重頭苦學客語，「花了2、3個月，把記憶中的母語找回來，是最大的收穫。」他印象深刻拍攝的環境不少是在野外，「蛇、蟲，什麼都有；恆春半島氣候不穩，落山風、大雨，感覺像在拍荒野求生記。」《斯卡羅》8月14日起每周六晚間9點至11點在公視首播，8月14日起公視+、LINE TV每周六晚間10點播出；8月15日起Netflix（台灣）、myVideo每周日晚間6點一次上架兩集，8月22日起中華電信MOD、Hami Video每周日晚間6點一次上架兩集；8月30起文化部全新英文國際影音串流平台Taiwan+一次上架前6集，9月4日起每周六跟公視同步播出。