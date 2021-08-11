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檢場4度同框女兒吸金　王敏淳送禮被李翊君打槍

▲檢場（右）和王敏淳第4度同框拍攝廣告。（圖／艾迪昇傳播提供）
▲檢場（右）和王敏淳第4度同框拍攝廣告。（圖／艾迪昇傳播提供）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-08-11 19:10:26

檢場和女兒王敏淳（香奈兒）感情極好，溫馨的父女形象2度讓廠商青睞，邀2人為麵食拍攝代言廣告，由於已是第4次合體拍廣告，父女倆很快就完成拍攝，檢場透露拍得好的祕訣，他說：「上了鏡頭，對方就不是我的女兒，而是一位演員。」王敏淳為了這次拍攝，特地拿出廣告酬勞幫爸爸治裝買褲子，卻被媽媽李翊君打槍一定不合身，母女倆還為此打賭，看誰更了解檢場身體密碼。

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▲檢場（右）和女兒默契佳，拍攝內容如同私下互動。（圖／艾迪昇傳播提供）
▲檢場（右）和女兒默契佳，拍攝內容如同私下互動。（圖／艾迪昇傳播提供）
王敏淳為了慶祝和爸爸第4次合作，特意上網訂購一件潮牌褲子，李翊君說：「我從來不敢幫檢哥買褲子，褲子跟鞋子一樣，一定要先試穿，尤其檢哥一直有運動，大腿肌肉特別發達，沒試穿的褲子一定穿不上。」但王敏淳對眼光有信心，母女倆還為此打賭，沒想到因為褲子配送不及，還卡在海運上，至今仍沒送到家。其實王敏淳常幫父母打點潮牌衣物，有時拉著爸爸就上街買潮衣，檢場也樂此不疲。另外有次她幫媽媽訂購了一雙名牌鞋，不料鞋子太大又太硬，但李翊君體貼女兒心意，一雙鞋穿了好幾年，仍捨不得汰舊。

▲李翊君、檢場愛女王敏淳也進入演藝圈闖蕩。（圖／翻攝王敏淳IG）
▲王敏淳為爸媽打點穿搭。（圖／翻攝王敏淳IG）
檢場身材數十年如一日，有賴他經年運動維持，疫情期間，他無法打高爾夫球，因而規定自己，每晚外出健走7000步，他表示：「疫情間，台北晚上都沒人，在萬家燈火下獨自行走，別有一番感覺。」對於女兒和老婆打賭，他倒是挺淡定，直說：「我一直以來都是M號32腰，尺寸對就沒問題啦！」


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