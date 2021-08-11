德國護士不信疫苗！偷幫民眾打生理食鹽水　影響逾8千人

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，全球搶打疫苗預防感染之際，但是仍有不少人對疫苗抱有疑慮。德國傳出，一名護士將新冠疫苗「調包」，換成生理食鹽水為民眾接種，可能多達8600人受到影響，當地政府10日呼籲民眾，再次接種新冠疫苗。





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根據《衛報》報導，事情發生在今年春天，一名在德國北海沿岸的佛里斯蘭（Friesland）接種中心服務的紅十字會護士，疑似在為數千人接種時，注射了生理食鹽水，而非真正的疫苗。





當地議員安布羅西（Sven Ambrosy）表示聽聞此事感到相當震驚。而當地政府也在10日時，向當地大約8600名可能受到影響的居民發出通知，要求他們再去打一針疫苗。





雖然生理食鹽水對身體無害，但是德國今年3月至4月之間的疫苗接種對象大多是老年人等，具有重症高風險的族群。





警方在稍早的記者會中坦言，「根據證人的陳述，有合理的危險懷疑」，指出雖然尚不清楚這名護士的動機，但他曾經在社交媒體上，表達對疫苗的懷疑態度。





目前尚不清楚嫌疑人是否已經因此案遭到逮補或起訴，但是根據NDR廣播公司稱，此案已經移交至專門調查政治犯罪的特別部門處理。









