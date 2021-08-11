嗆中央「腦袋裝水泥」　柯文哲：吃飯都問題還產業振興？

新冠肺炎疫情逐漸在台灣趨緩，行政院為了振興相關產業發展，預計再推行5倍券，不過卻引發各方質疑，就連執政黨內部也針對「發券還是發現金」有雜音。對此台北市長柯文哲今（11）日下午則表示，最底層的民眾現階段連吃飯都有問題了，還想著要產業振興，根本是「腦袋裝水泥」。





我是廣告 請繼續往下閱讀

柯文哲表示，從經濟學來考量來說，疫情發生之後對產業造成重創，恢復的步驟依序為紓困、振興、轉型。「就以台北市的狀況來說，2020年的急難救助金申請為1200萬元，而光是2021年1到7月就發了1.6億。」柯文哲說，光是2021年半年多，就是2020整年的13倍，由此可知今年的受創者相當多。





柯文哲直言，就連民進黨的部分立委，反應民意都是主張發現金，因為民眾需要錢。「就像當初為什麼我要開放寧夏夜市？就是因為很多個攤販已經50天沒有收入了。」柯文哲說，台灣大概有300萬人口，是提供這種內需型服務業，延伸出來的家戶人口大概有600萬人，總是要先好好紓困，才能再來談振興經濟。





柯文哲也強調，重點在於「台灣最底層的人民，到底紓困夠了沒有？」因為很多民眾是為了要拿錢去繳水電費、小孩子的學費等等，「他連吃飯都有問題了，你跟他談什麼產業振興？」柯文哲氣憤表示，這根本就是笑話，執政當局說馬上要產業振興，根本就是「腦袋裝水泥」。



