看選手奧運奪牌曾兩度流淚　蔡明忠坦言奪牌數超乎他預期

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蔡明忠說，他也跟大家一樣是這些奧運英雄的小粉絲，今日也帶著無比興奮心情參加線上慶功會，他也跟大家分享奧運觀賽心得，有兩個時刻流下眼淚，一次是看到柔道男神楊勇緯賽後哭著說「我要的是金牌」，當時他眼淚也流下來，另一個就是跟台灣大多數朋友一樣，看著我們的會旗在奧運升起，眼睛不由自主流下眼淚，這是非常榮耀的流淚。
由於這次富邦也設置金牌10萬美元、銀牌5萬美元、銅牌2.5萬美元的助威金，蔡明忠坦言這次要送出的助威金，「老實講有點超出我的意料之外」，他本來覺沒這麼多人可拿到助威金，最後1金、1銀、1銅成績，「讓我走路都有風」。
他還透露觀賽過程也有不敢看的時候，像高爾夫球好手潘政琮比賽，第一天他沒看，但看到排名57名就搖頭覺得沒希望，結果沒想到第2天排名就不斷往前，最後一天他更緊張到不敢看，第一次看到7人加賽搶第3，那時他跟兒子都在隔離，他後來叫兒子幫他看。蔡明忠笑稱兒子變成轉播員了，最後小潘奪銅時，兒子更是瘋狂尖叫。
蔡明忠強調這次富邦集團很榮幸有7位選手去參加東京奧運，其中高爾夫球、網球都是富邦包辦，希望未來可以有更多奧運項目的選手都是富邦集團贊助的，真的很高興之前承諾助威金，發出的總獎金超出預期，更期盼3年後的巴黎奧運，富邦台灣大集團的運動軍團陣容可以比今年的7位成員，更加龐大。
此外，蔡明忠提到郭婞淳、潘政琮非常有善心，郭婞淳送救護車去離島或參加台哥大的種福電活動，潘政琮也多次舉行慈善公開賽。蔡明忠更承諾，不管選手們未來捐助什麼項目，他個人都會一起共襄盛舉，甚至加倍一起做善事，這才是體現富邦品牌精神「正向力量」與台灣大的「能所不能」。