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看選手奧運奪牌曾兩度流淚　蔡明忠坦言奪牌數超乎他預期

▲為感謝選手們在奧運為台灣爭光，富邦集團董事長蔡明忠、富邦金總經理韓蔚廷及台灣大哥大總經理林之晨與贊助選手郭婞淳、楊勇緯、潘政琮、徐薇淩、李旻跨海連線，分享得獎喜悅與榮耀。（圖／擷取自富邦金臉書直播）
▲為感謝選手們在奧運為台灣爭光，富邦集團董事長蔡明忠、富邦金總經理韓蔚廷及台灣大哥大總經理林之晨與贊助選手郭婞淳、楊勇緯、潘政琮、徐薇淩、李旻跨海連線，分享得獎喜悅與榮耀。（圖／擷取自富邦金臉書直播）

記者顏真真/台北報導

2021-08-11 20:42:32

台灣選手這次在東京奧運拿下12面獎牌創新高，其中包括2金、4銀及6銅，其中長期支持體育活動富邦集團旗下富邦金控及台灣大哥大贊助的7位選手更是表現優異，舉重女神郭婞淳、柔道男神楊勇緯、高球好手潘政琮分別替中華隊拿下1金、1銀、1銅共3面獎牌。富邦集團今（11）日晚上特別邀請舉辦線上慶功宴，集團董事長蔡明忠更透露自己也是奧運英雄的小粉絲，還分享觀賽曾兩度留下眼淚，一次是柔道選手楊勇緯奪銀後哭著說「我要的是金牌」，還有一次就是看著會旗升起。不過，他也坦言贊助選手拿下的獎牌數超乎他預期，而最後拿下1金、1銀、1銅成績，讓他現在走路都有風。

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富邦集團長期支持體育活動，富邦金及台灣大哥大贊助的7位選手更是全力拚搏、表現優異，為感謝選手們在國際舞台上為台灣爭光，富邦金及台灣大哥大今晚舉辦「Team Fubon台灣大榮耀線上慶功會」，郭婞淳、楊勇緯、潘政琮、徐薇淩、李旻等選手跨海連線，分享得獎的喜悅與榮耀，而富邦集團董事長蔡明忠、富邦金控總經理韓蔚廷及台灣大哥大總經理林之晨也一同參與。

蔡明忠說，他也跟大家一樣是這些奧運英雄的小粉絲，今日也帶著無比興奮心情參加線上慶功會，他也跟大家分享奧運觀賽心得，有兩個時刻流下眼淚，一次是看到柔道男神楊勇緯賽後哭著說「我要的是金牌」，當時他眼淚也流下來，另一個就是跟台灣大多數朋友一樣，看著我們的會旗在奧運升起，眼睛不由自主流下眼淚，這是非常榮耀的流淚。

由於這次富邦也設置金牌10萬美元、銀牌5萬美元、銅牌2.5萬美元的助威金，蔡明忠坦言這次要送出的助威金，「老實講有點超出我的意料之外」，他本來覺沒這麼多人可拿到助威金，最後1金、1銀、1銅成績，「讓我走路都有風」。

他還透露觀賽過程也有不敢看的時候，像高爾夫球好手潘政琮比賽，第一天他沒看，但看到排名57名就搖頭覺得沒希望，結果沒想到第2天排名就不斷往前，最後一天他更緊張到不敢看，第一次看到7人加賽搶第3，那時他跟兒子都在隔離，他後來叫兒子幫他看。蔡明忠笑稱兒子變成轉播員了，最後小潘奪銅時，兒子更是瘋狂尖叫。

蔡明忠強調這次富邦集團很榮幸有7位選手去參加東京奧運，其中高爾夫球、網球都是富邦包辦，希望未來可以有更多奧運項目的選手都是富邦集團贊助的，真的很高興之前承諾助威金，發出的總獎金超出預期，更期盼3年後的巴黎奧運，富邦台灣大集團的運動軍團陣容可以比今年的7位成員，更加龐大。

此外，蔡明忠提到郭婞淳、潘政琮非常有善心，郭婞淳送救護車去離島或參加台哥大的種福電活動，潘政琮也多次舉行慈善公開賽。蔡明忠更承諾，不管選手們未來捐助什麼項目，他個人都會一起共襄盛舉，甚至加倍一起做善事，這才是體現富邦品牌精神「正向力量」與台灣大的「能所不能」。

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