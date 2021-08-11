桃源區代表視察被泥流沖走　警消全力搜救中

0806豪雨狂炸高雄，桃源區復興、梅山和拉芙蘭三里因明霸克露橋及聯外道路「明霸克露橋」遭暴漲的玉穗溪沖斷成為孤島，桃源區代表謝宜真今（11）日前往慰問，回程經過玉穗溪遭泥流沖走，目前警消分組作業，全力搜尋中，第六大隊第三中隊副中隊長高銘竹表示，因現場再度發生土石崩塌，加上天色已黑，若再搜尋有立即性危險，經協調後，將在明日上午6點再繼續進行搜救行動。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-08-11 21:21:14｜2021-08-11 21:38:29
復興里江維明里長表示，傍晚時分謝宜真代表要出部落，行經玉穗溪土石中間的時候，突然聽到一些怪異聲響，這時就聽到梅山和拉芙蘭里長大喊「趕快趕快」，沒想到在折返途中就遇上泥流。
江維明見情況不對，加上謝宜真行動較緩慢，立即衝下車要拉回謝宜真，此時謝宜真跨在橋梁欄杆上，江維明手才剛抓到謝宜真，泥流就夾帶一根大木頭衝下來，木頭壓到謝宜真的頭，江維明用手試圖將木頭頂起，這時又一陣大泥流衝過來將兩人淹沒，待江維明反應過來時人已被沖離3、4公尺遠，但手上是空的，謝宜真不見了。
高雄市消防局指出，今日下午6點左右，經由派出所轉報桃源區南橫公路台20線94K有人被水沖走，消防局隨即出動9車16人前往，消防人員分為2組人員進行搜救，1組人員於寶來2號橋架設攔截點，另1組人員於南橫公路沿岸搜尋，但第六大隊第三中隊副中隊長高銘竹說，下午6點50分現場再度發生土石崩塌，加上天色已黑，若再搜尋有立即性危險，經與現場民眾、家屬、區長、代表會主席協調後，將在明日上午6點再繼續進行搜救行動。