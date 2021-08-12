拜登宣布12月召開民主峰會　台灣有望參與

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白宮指出，經過一年時間協商、合作與採取作為後，拜登會再次邀請各國領袖出席峰會，展現他們在履行承諾上的進展。若情況許可，第2屆峰會將以實體方式舉行。
白宮表示，兩場峰會預計邀集國家元首及公民社會、慈善事業與私部門成員，讓他們有機會開誠布公談論民主面臨的挑戰，互相聆聽，分享成功故事，促進國際間合作，以共同強化民主復興基礎。
目前受邀名單尚未出爐，但布林肯（AntonyBlinken）3月10日出席眾議院外委會聽證會時，曾承諾會邀請台灣參與峰會。
布林肯當時表示，台灣是強健民主政體與科技重鎮，也是個能對世界作出貢獻的國家，而非只有對自身人民，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情就是一個很好的例子。
駐美代表蕭美琴今天也告訴記者，美國將台灣視為重要民主夥伴，台方會繼續就相關會議的參與進洽美方。蕭美琴2月初曾透露，有在不同洽談場合向拜登團隊表達台灣期待峰會當中有所角色，獲得非常正面回應。
白宮表示，拜登曾說過，當今時代的挑戰是要透過改善人民生活、解決世上最嚴峻問題，對外展現民主能夠帶來成果。
白宮指出，拜登上任6個月以來，在國內復甦民主，為70%人口接種疫苗，通過「美國救援計畫」（American Rescue Plan），並推進跨黨派法案以投資美國基礎建設與競爭力；在海外，他重建與民主夥伴關係，號召世界起身抵抗人權侵犯作為、因應氣候變遷及對抗疫情，包括對外捐贈數億劑COVID-19疫苗。（編輯：馮昭）1100811