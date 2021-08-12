各地多雲到晴、留意午後雷陣雨　專家：慎防劇烈天氣

中央氣象局指出，今（12）日清晨至上午嘉義以南地區有局部短暫陣雨，目前針對台南市發布大雨特報，其他各地大多為多雲到晴，留意午後雷陣雨，尤其各地山區及大臺北地區有局部大雨，並有短延時強降雨發生的機率。
記者孫唯容/綜合報導
2021-08-12 07:59:28
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，昨天午後局部大雷雨持續至晚間，伴隨「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨…)，新竹、南投、屏東等地分別有局部豪雨發生，今晨西南沿海有陸風與西南風輻合，引發的淺對流，往西南部陸地移動，帶來局部短暫陣雨。
吳德榮說，今天至下週三（18日）「太平洋高壓」逐日雖略有強弱變化，但台灣皆處在其邊緣，低層水氣多、大氣不穩定；「太平洋高壓」的沉降作用尚不足以抑制「不穩定度」的釋放，午後常有強對流發展，有局部陣雨或雷雨；局部地區有「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨…)發生的機率。
清晨陸風環流偶爾也有為南台灣帶來局部短暫陣雨的機率。今日各地上半天大多晴朗，應注意防曬，高溫約可達35、36度﹔今日各地氣溫落在，北部24至35度，中部23至36度，南部23至35度，東部23至35度。
空氣品質部分，根據環保署空氣品質預報資訊，今天環境風場為西南風，各地擴散條件普遍較佳，且午後易有局部短暫雷陣雨發生，有利洗除汙染物，空氣品質多為良好至普通等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖主要為「良好」等級，北部空品為普通等級。