莫德納、BNT股價「飆車」　謝金河：疫苗成國力競賽指標

全球疫情未趨緩，疫苗短缺情況也未能解決，各國疫苗軍備戰爭悄然開打，財訊傳媒董事長謝金河認為，疫苗股如今「飆車」，莫德納、BNT、輝瑞等公司的股價都大漲，不過國藥疫苗的股價卻從15.75跌到6.2港元，看到這個競賽，大家也可以想像國產疫苗研發有多麼重要了。





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謝金河說，疫苗短缺，全球都在搶購，莫德納拿到國家補貼，專利權利金照收，加上疫苗生產供不應求，使得股價有如加裝渦輪發電機般，從去年上市的11.45大漲到497.49美元，上市以來，股價已經大漲42倍，單是今年最大漲幅就達376.2%，簡直是去年特斯拉的翻版，去年特斯拉大漲743%，是全球最大的飆股，今年莫德納簡直是去年特斯拉的替身。





謝金河分析，莫德納是一家新公司，但七月就納入標普500指數成分股，讓股價更增添馬力，股價飆漲，市值也拉升至2008.18億美元，一下子把百年百牌生技公司Merck都超越了，而且，Moderna飆漲也刺激輝瑞的股價，輝瑞製藥本來跌到33.36美元，突然又大漲到48.57美元，市值拉升至2697.52億美元。





謝金河說，另一個是Biontech，去年BNTX股價只有12.52美元，台灣疫情失控，全國吵疫苗，郭董，台積電，慈濟有志一同都找上BNT，有了台灣搶疫苗，這回讓BNT加了引擎，股價一飛沖天大漲到464美元，單是今年就大漲469.1%，比莫德納還可怕。





謝金河認為，這一輪，疫苗成了國力競賽的指標，股價大漲，市值暴升，企業的能量更強大，這些疫苗廠紛紛轉向細胞療法，看到國際疫苗股大漲，回頭看在香港上市的國藥，股價居然從15.75跌到6.2港元，康希諾今天在香港跌12.95%，這個走勢跟國際疫苗股不太一樣！看到這個競賽，大家也可以想像國產疫苗研發有多麼重要了！



