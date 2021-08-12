黨內異見仍存！8正國會綠委聲明：讓民眾直接領五倍券

行政院將發行五倍券，規劃讓民眾以1000元現金換5000元振興券，惟黨內仍有諸多不同意見。正國會系統的黨籍立委陳亭妃、余天、吳琪銘、莊競程、黃秀芳、陳歐珀、陳秀寳與蔡適應今（12）日再發聯合聲明，呼籲應讓民眾直接領振興券，以達全民共同振興經濟的目標。

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聲明指出，國民黨人士近來刻意錯誤解讀正國會立委不支持振興券，反對行政院政策，令他們感到遺憾，因此必須提出聲明。

聲明說，台灣疫情不斷往穩定控制的方向前進，目前也正準備要進入經濟振興階段，他們始終如一的立場就是紓困期發「現金」可以救急，振興期發「振興券」可以讓市場經濟活絡，不同的時間點有不同的政策推動，但目標一致就是要讓人民與台灣更好。

聲明表示，然而這段時間，各委員也接到許多來自基層的聲音，今年因為本土疫情的影響，民眾受衝擊的層面比去年更廣，此時要民眾拿出1000元現金換取5倍券，民眾感受不佳。我們本於民意代表職責，希望將行政院與民意拉得更近、更接地氣，所以才會提出建議：「振興券要升級，並且希望行政院體恤疫情衝擊層面廣，讓民眾直接領振興券，全民共同振興經濟」。

聲明表示，在此目標下，國人能以最便捷的方式，直接領取5000元紙本或數位振興券進行消費，進而刺激市場、帶動經濟動能。所以政府也應以各種政策工具結合民間資源，增加國人額外消費的意願，邀請全民一起加入振興經濟的行列。

聲明也提到，應用最便捷的方式讓民眾領券，數位、紙本並行，避免因數位落差導致相對剝奪感，並且簡化民眾領五倍券的程序。

聲明也表示，面額要讓民眾最好用，應「有大有小」，以適用於不同樣態之振興，使民眾至夜市攤商、小店家消費如同現金方便使用。

聲明也提到，除繳稅、繳罰單、保費等無關消費行為之用途應排除外，振興券應廣泛適用全國實體店家，並維持去年可繳學雜費、補習費之原則。排除不受疫情影響之民生消費型電商；而藝文相關之售票系統、電影院售票系統、旅遊旅宿相關平台等應可適用。

聲明指出，振興券發放後，需有一定使用期限，以刺激消費、帶動經濟，同時不能造成民眾使用之時間壓力。去年三倍券於7月15日開始發行，使用期限至12月31日，可使用期間為5.5個月。今年度振興券若於9月1日至15日間發行，使用期限應拉長至明年農曆年後，由於2022年農曆春節為2月1日，最適宜的使用期限應訂於2月底，讓振興券使用期間達5.5至6個月。

聲明指出，去年領取紙本三倍券人數超過2100萬人，數位綁定僅180多萬人，很多人因為不會使用，而沒有選擇數位綁定。今年應推廣更多元的使用方式，帶動數位轉型，應以支付平台，引導「電子折價券」讓民眾獲得多重優惠，並鼓勵小攤商使用。實體部分，可結合各地方政府、店家組織平台，在消費端提供更多消費誘因。

聲明最後談到，今年應延續、擴大例如藝Fun券、農遊券、動滋券、客庄旅遊券、安心旅遊國旅補助等各部會振興措施。除了振興券外，應跨部會協調各種方案的搭配優惠，在去年的基礎上增加「總金額」與「得券人數」，讓更多民眾加入振興行列、讓各產業鏈受惠人數更多，以針對不同產業的振興措施，與5000元振興券加乘，達到最好的振興效果。