鬆綁還我生存權！ 遊戲機產業四大公會聯署向總統求救

疫情警戒於5月15日提升至三級以來，電子遊戲機相關產業遵照指揮中心政策全面暫停營業，至今近3個月，各行各業皆隨著疫情降級解封，電子遊戲場卻仍被摒除在外，相關十餘萬從業人員生計無著，損失逾150億元。為求生存，電子遊戲場4大公會連署向總統蔡英文請命，懇求「救救電子遊戲機產業」。

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