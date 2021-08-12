COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

鬆綁還我生存權！ 遊戲機產業四大公會聯署向總統求救

▲遊戲機產業四大公會聯署向總統陳情，指環境機台定時清消，已做好萬全防疫措施，卻遲遲等不到解封，嚴重衝擊產業，籲鬆綁還給他們生存工作權。（圖／公會提供）
▲遊戲機產業四大公會聯署向總統陳情，指環境機台定時清消，已做好萬全防疫措施，卻遲遲等不到解封，嚴重衝擊產業，籲鬆綁還給他們生存工作權。（圖／公會提供）

記者金武鳯/台中報導

2021-08-12 10:17:08

疫情警戒於5月15日提升至三級以來，電子遊戲機相關產業遵照指揮中心政策全面暫停營業，至今近3個月，各行各業皆隨著疫情降級解封，電子遊戲場卻仍被摒除在外，相關十餘萬從業人員生計無著，損失逾150億元。為求生存，電子遊戲場4大公會連署向總統蔡英文請命，懇求「救救電子遊戲機產業」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
包括中華民國台灣商用電子遊戲機產業協會、台灣數位休閒娛樂產業協會、中華民國親子育樂中心發展協會及中華民國遊藝場商業同業公會全國聯合會，聯合發表陳情書，向總統蔡英文求救！

聯署書指出， 5 月 15 日全國疫情警戒升至第三級，各產業遵照指揮中心政策全面停業。後來隨著本土疫情漸受控制，分別於7 月 12 日宣布微解封， 7 月 27 日調降警戒至第二級，各行各業也陸續解封，唯有電子遊戲場苦等無果，至今仍被摒除在解封外，讓相關從業人員哀怨不已。。

 四大公會指出，電子遊戲機產業包括機器設備生產製造、買賣、場館經營等，相關從業人員十幾萬人，產業年產值 580 億，2019 年蔡總統出席台灣電子遊戲機國際產業展時，更公開表達全力支持遊戲機產業，言猶在身，所以值此困局，四大公會才會聯署向總統求救。

據了解，自 5 月中旬電子遊戲場全面停業以來，導致產業所有的生產、製造、買賣及現場營業完全停擺，影響產業甚鉅。產業虧損已逾 150 億，相關企業及從業人員生活陷入困境，生計無以為繼。

公會 7 月已向主管機關衛福部及經濟部提出陳情書及具體的防疫計畫：包含入場實聯制、手部消毒測溫、入場人數降載、機器間加裝防護隔板、提供拋棄式手套、員工定時清消等措施，至今卻未接到任何相關單位的回應。

四大公會表示，疫情警戒降至二級後，相較於密閉空間的健身房、電影院、美容美體業、無人娃娃機店都已開放，無法全程配戴口罩的餐廳內用、游泳池也已開放營業，但能夠維持更高防疫標準的電子遊戲場獨被摒除在外，未被納入開放業種，鬆綁政策標準明顯不一，希望政府能正視遊戲機產業生機，儘速還給業者們工作權及生存權。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你敢不敢在鬼月看恐怖片呢？

敢！鬼月就是要看恐怖片
不敢，是誰這麼不怕死
73.2%26.8%
2021-08-09-2021-08-12
請問您施打疫苗了嗎？

請問您施打疫苗了嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀