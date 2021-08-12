鬆綁還我生存權！ 遊戲機產業四大公會聯署向總統求救

我是廣告 請繼續往下閱讀
聯署書指出， 5 月 15 日全國疫情警戒升至第三級，各產業遵照指揮中心政策全面停業。後來隨著本土疫情漸受控制，分別於7 月 12 日宣布微解封， 7 月 27 日調降警戒至第二級，各行各業也陸續解封，唯有電子遊戲場苦等無果，至今仍被摒除在解封外，讓相關從業人員哀怨不已。。
四大公會指出，電子遊戲機產業包括機器設備生產製造、買賣、場館經營等，相關從業人員十幾萬人，產業年產值 580 億，2019 年蔡總統出席台灣電子遊戲機國際產業展時，更公開表達全力支持遊戲機產業，言猶在身，所以值此困局，四大公會才會聯署向總統求救。
據了解，自 5 月中旬電子遊戲場全面停業以來，導致產業所有的生產、製造、買賣及現場營業完全停擺，影響產業甚鉅。產業虧損已逾 150 億，相關企業及從業人員生活陷入困境，生計無以為繼。
公會 7 月已向主管機關衛福部及經濟部提出陳情書及具體的防疫計畫：包含入場實聯制、手部消毒測溫、入場人數降載、機器間加裝防護隔板、提供拋棄式手套、員工定時清消等措施，至今卻未接到任何相關單位的回應。
四大公會表示，疫情警戒降至二級後，相較於密閉空間的健身房、電影院、美容美體業、無人娃娃機店都已開放，無法全程配戴口罩的餐廳內用、游泳池也已開放營業，但能夠維持更高防疫標準的電子遊戲場獨被摒除在外，未被納入開放業種，鬆綁政策標準明顯不一，希望政府能正視遊戲機產業生機，儘速還給業者們工作權及生存權。