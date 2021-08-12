岸信夫：台灣情勢攸關全球穩定　籲澳洲帶頭抗中

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岸信夫透過這兩家澳洲媒體提出警告，指中國試圖以武力改變印度太平洋地區現狀；而美國和中國之間的權力平衡出現明顯變化；如果在台灣發生一場戰役，中國將會「大占上風」。他呼籲澳洲和其他盟國加快步伐，以抵抗中國支配印太地區。
岸信夫在位於東京的防衛省接受訪問時說：「日本的防衛政策並未針對任何國家，但是日本周邊的安全情勢日益嚴峻；我們（日本）必須建立一套自衛的機制。」
岸信夫指中國「正試圖以武力和脅迫片面改變現狀」，並「正試圖製造既成事實」。
岸信夫提到，關於日本是否會因應安全需要而修改和平憲法的問題，將會由日本國會決定；日本國會可能會在今年秋季針對相關憲法議題展開辯論。但他拒絕評論國會事務。
岸信夫說，為了能應付目前的國家安全挑戰，日本必須自力加強防衛。
報導提到，針對憲法是否該授予日本自衛隊更大權力，以便讓日本隨同其他國家在基於共同利益的前提下投入武裝衝突的問題，執政的自由民主黨國會議員已辯論了數十年。
報導說，2014年日本釋憲，指如果有其他國家向日本的盟國宣戰並展開攻擊，日本自衛隊有權保衛盟國；不過，隨著日本前首相安倍晉三去年離任，加上受到東京奧運和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，拖延了針對相關議題的後續辯論。
對於中國有領土爭議的南海和東海情勢，岸信夫指日本已密切注意；他表示歡迎英國航母打擊群和德國巡防艦進入印太地區。
岸信夫提醒，中國與台灣之間的軍力差距正逐年擴大。他又說：「台灣防衛情勢穩定是非常重要的；這不只攸關日本的安全，更攸關世界局勢穩定。」
報導提到，中國致力於2049年以前統一台灣；過去一年來已出動軍機超過300架次侵擾台灣。
岸信夫說，他指望澳洲在東南亞和太平洋地區扮演領導角色，以抵擋中國「一帶一路」的影響；同時希望澳洲支持日本倡議的「自由開放的印度太平洋」（Freeand Open Indo-Pacific）構想。
報導說，與中國「一帶一路」互別苗頭的「自由開放的印度太平洋」投資計畫今年3月受到美國總統拜登表態支持；而日本也在泰國、印尼、越南和馬來西亞投資超過澳幣2580億元（約新台幣5兆2875億元）。
另外，岸信夫說，他的兄長安倍晉三自從去年因潰瘍性結腸炎離開首相職位後，目前已逐漸康復，並復出投入政治活動。（編輯：郭中翰）1100812