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藍營「戰鬥藍」青年開砲！行政院前「大撒幣」反五倍券

▲國民黨「戰鬥藍」青年田方倫、楊植斗、張煥霖等人，在行政院前上演「大撒幣」行動劇，抗議執政當局五倍券政策。（圖／記者丁上程攝，2021.08.12）
▲國民黨「戰鬥藍」青年田方倫、楊植斗、張煥霖等人，在行政院前上演「大撒幣」行動劇，抗議執政當局五倍券政策。（圖／記者丁上程攝，2021.08.12）

記者丁上程／台北報導

2021-08-12 10:45:01

新冠肺炎疫情在台灣逐漸趨緩，不過五月中開始的這波疫情，對於台灣經濟影響相當大。行政院方面也籌劃即將在九月發放五倍券，想要藉此振興經濟，不過不僅在野黨砲聲隆隆，就連執政黨立委也不挺，認為應當發現金而非消費券。對此國民黨台北市議員參選人田方倫、楊植斗、張煥霖等「戰鬥藍」青年，今（12）日上午就在行政院門口上演「大撒幣」行動劇，抗議行政院一意孤行推動五倍券。

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國民黨前青年團長田方倫表示，根據各方民調顯示，絕大多數的民眾都希望政府能夠發放現金，這波疫情之下民眾生活已經相當困苦，「生吃都不夠，還要曬乾？」田方倫說，過去總統蔡英文與行政院長蘇貞昌，在國民黨執政時期就大力反對消費券，結果現在兩人位居廟堂之高，卻與民眾漸行漸遠，「蔡英文號稱最會溝通的政府，真的有跟民間溝通過嗎？」

羅智強辦公室主任楊植斗表示，發五倍券本來就不合理，疫情過後已經在經濟艱困的階段了，行政院居然還要花20億元去印製五倍券，執政當局等於是掏空人民的納稅錢，若是真的要「大內宣、大撒幣」，請民進黨花自己的錢，不要用人民的錢來做這種事。

陳義洲辦公室主任張煥霖則表示，行政院長蘇貞昌大概很久沒到民間走走，傾聽人民的聲音。「之前已經有三倍券之亂，現在又來個五倍券，要拿1000換5000，你就直接給我們現金，有這麼難嗎？」張煥霖說，花這麼多錢去印製五倍券，結果行政院公布能消費的店家多數為休閒娛樂產業，「現在民眾生活都快過不下去了，還有很多人沒打疫苗，真的有人敢進行娛樂活動嗎？」

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