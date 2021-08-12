兩岸論述交鋒！江啟臣提憲法九二 朱立倫、卓伯源不認同
國民黨主席選舉今（12）日進行領表作業，選戰正式開打。兩岸論述預計將成為選戰交鋒重點，爭取連任的黨主席江啟臣上任後提出基於憲法的九二共識，被稱為憲法九二，讓兩岸願意溝通互動，又能凸顯中華民國存在的事實。但朱立倫認為，不需要創造新名詞；另一位參選人、前彰化縣長卓伯源也認為，應該回歸原汁原味九二共識。
記者余祥／台北報導
2021-08-12 10:45:41｜2021-08-12 10:45:53
卓伯源親自領表、搶頭香，現任黨主席江啟臣及參選人、前主席朱立倫皆派代表領表。參選人首次必須繳交20萬元的領表登記費，16日、17日正式登記為候選人，則要繳交300萬元的選舉作業費，以及1000萬元的保證金（可開立本票），藉此落實黨主席每年度必須為黨募款1000萬元的黨公職人員的募款責任額制度。
江啟臣上任黨主席後，積極改革兩岸論述，主要因為黨內青壯派認為，國民黨2020年選戰大敗是因為九二共識被跟一國兩制畫上等號，因此才開創新名詞「憲法九二」，希望為國民黨兩岸論述找到新的出路。
不過，當時江啟臣提出後，就引發黨內大老不滿，認為江過度淡化九二共識，把九二共識當歷史事實，跟著民進黨走。
這次黨主席選戰，兩岸論述勢必再成焦點，朱立倫昨日表示，針對江啟臣提出的憲法九二，他認為不必創造新名詞。
朱立倫主張，兩岸路線上，包括九二共識、一中各表，是國民黨長期以來的主張，不但要「求同存異」，更進一步他希望能夠「求同尊異」，兩岸相互尊重、了解，將來才能更和平、更安定、更繁榮。
卓伯源日前也批黨中央丟掉兩岸和平基礎的九二共識。
卓伯源今日領表後受訪時說，憲法九二會被質疑，這時候會自亂陣腳，他認為最好的方式就是深化九二共識，回歸原汁原味的九二共識。